Курортные резервации: когда Бали начнет массово принимать туристов

Фото: https://pixabay.com/ru

На индонезийском острове Бали во вторник, 16 марта, началась массовая вакцинация работников туристической сферы. Прививки от COVID-19 будут сделаны в трех популярных у путешественников районах тропического курорта. В Убуде, культурной столице Бали, будут привиты более 50 тысяч человек, среди которых работники туриндустрии, религиозные лидеры, деятели культуры и другие группы населения. Более 60 тысяч человек — в славящемся своими белоснежными пляжами районе Нуса-Дуа и почти 27 тысяч человек в портовом Сануре.



Как передает портал Сoconuts со ссылкой на губернатора провинции Бали Ваяна Костера, данные территории станут «зелеными зонами» для туристов во время пандемии. Между тем пока не ясно, когда путешественники смогут прибыть на остров и как местные власти будут сдерживать «утечку» отдыхающих из резерваций, а также появится ли возможность посещения достопримечательностей Бали, которые находятся за пределами обозначенных зон.

Фото: «Вечерняя Москва»

В настоящее время попасть на Бали можно обладателям виз категории «бизнес», оформленных в 2020 году. Правда, сейчас их выдача приостановлена на неопределенный срок.

Также среди обязательных условий — отрицательный результат мазка на основе ПЦР, взятого не ранее чем за 48 часов до вылета, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, который был проведен не ранее чем за 48 часов до отправления. И всем прибывающим в Индонезию грозит пятидневная самоизоляция в Джакарте. Между тем на самом острове карантина как такового нет. Все увеселительные заведения, рестораны, отели и спа-салоны работают до десяти вечера. Однако ношение маски обязательно, даже во время езды на мотобайке под шлемом. В противном случае иностранцам грозит штраф около пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении депортация.

Пока остров готовится частично приоткрыться для гостей, расскажем о районах, которые смогут принять туристов.

Санур

Старейший курорт острова. Это портовый городок, из которого отправляются паромы на соседний остров Нуса Пенида, долгое время бывший заповедной территорией. В Сануре отдых спокойный и размеренный, большинство заведений и до карантина закрывались к десяти вечера. Данный курорт преимущественно выбирали для отдыха пожилые европейцы и семьи с детьми. Здесь, в отличие от остальных территорий острова, возможны долгие пешие прогулки — местные жители на Бали передвигаются на мотобайках, и на острове практически отсутствуют тротуары.

В Сануре можно найти недорогое жилье в пешей доступности от пляжа, океан здесь спокойный, в отличие от Куты, ставшей Меккой любителей серфинга, и купание не так зависит от капризных приливов и отливов. Тут стоит подчеркнуть, что в других частях острова вода уходит так сильно, что обнажает дно океана вплоть до рифового раздела, о который разбиваются волны. Купаться в отлив по большей части невозможно. Именно поэтому Бали не идеальное место для пляжного отдыха. Остров славится красотой своей природы и самобытной местной культурой.

Убуд

Живописный городок, окруженный джунглями, горами и водопадами. Он привлекает любителей искусства, йоги, эзотерики. Здесь находится знаменитый лес обезьян, который уже больше года закрыт для посетителей. Гости Убуда, как правило, посещают рисовые террасы, рынок с сувенирами, изготовленными местными жителями, представления, основанные на народном эпосе, рафтинг на горных реках с умопомрачительными видами. Тут сосредоточение самых лучших спа-салонов, йога-студий, ресторанов со здоровым питанием. Как правило, в горах прохладнее и дождливее, чем на побережье, теплая одежда может пригодиться.

Нуса Дуа

Настоящий лакшери-анклав среди азиатской простоты и разрухи. Здесь вы найдете ухоженные газоны, белоснежные пляжи, торговый центр под открытым небом и знаменитые сетевые пятизвездочные отели, соревнующиеся между собой в роскоши. Однако за время отсутствия туристов им пришлось нелегко. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву без постояльцев, резорты делают неприлично низкие ценовые предложения на радость экспатам. Так, заплатив менее 500 рублей, можно целый день наслаждаться всеми благами отеля, включая обед, коктейль, шезлонг, приватный пляж и пользование бассейнами. Некоторые отели сдают номера помесячно, как квартиры. Между тем вследствие сокращения персонала из-за невозможности платить зарплату часть отелей заметно «потрепалась» без должного ухода и своевременной уборки, а в бассейнах показалась плесень. Торговый центр сейчас не работает, на его территории живут вараны и озорничают обезьяны. То же касается и ресторанов — карантин пережили не все, когда-то популярные у туристов заведения обанкротились и закрылись навсегда.

— Народ местный становится злобливый. Работы нет, и когда нас откроют, непонятно, — сетует проживающая в Нуса Дуа россиянка Наталья, супруга гражданина Индонезии, ранее зарабатывающего на туризме.

Новые возможности и выгодный локдаун

Если кому-то пришлось попрощаться со своим бизнесом, то для кого-то открылось пространство для работы. Так, проживающая уже пять лет в единственном сохранившем прежний ритм жизни районе Чангу украинка Алина готовится к открытию нового ресторана, специализирующегося на славянской кухне. Именно карантин и упавшая в цене недвижимость позволили ей начать свое дело. Отсутствие туристов бизнесвумен не пугает — заведение будет больше ориентироваться на экспатов, скучающих по привычной еде.

— Сейчас в Чангу очень многолюдно, перед Новым годом приехало много россиян и украинцев, — рассказывает Алина.

Также, по ее словам, на остров приезжают местные туристы с других индонезийских островов.

Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичка Марина, сдавшая в аренду свою квартиру в столице и прилетевшая на остров с двухлетним сыном перед самым карантином, также от локдауна только выиграла. Ей удалось улучшить свои жилищные условия, когда упали цены на виллы.

— Сейчас уже таких цен нет, — признается Марина. — Предновогодний бум воодушевил местных, цены вновь поднялись и уже не падают. Владельцы жилья ждут, когда откроется остров. Разве что на аренду транспорта пока цены ниже, чем обычно.

Когда Бали начнет массово принимать туристов

Чтобы проследить за стартом прививочной кампании, на Бали прибыл президент республики Джоко Видодо. Он выразил надежду, что вакцинация в трех «зеленых зонах» поможет курортному острову скоро снова открыться для иностранцев.

— Мы надеемся, что эти зоны могут быть полностью открыты для туристов, чтобы они чувствовали себя комфортно во время пребывания на Бали, — сказал глава государства.

В свою очередь, губернатор острова Ваян Костер заявил, что открытие курорта для зарубежных туристов может произойти уже в августе. К этому времени в рамках первого этапа прививочной кампании планирует вакцинировать 150 тысяч местных жителей, работающих в туристическом секторе. В целом Индонезия уже вакцинировала почти 4,1 миллиона человек.

Читайте также: Очередной этап программы туристического кешбэка стартует в России 18 марта