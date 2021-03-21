Столичные коммунальщики встретили профессиональный праздник трудовыми династиями

Династия Толстовых, в общей сложности проработавшая более 70 лет в «Мослифте» (слева направо): Юрий Алексеевич, Геннадий Викторович, Алеся Владимировна, Владимир Владимирович и Владимир Викторович. У мужчин уже есть различные награды и благодарности, а вот Алеся пока выбрала для себя вуз — после получения высшего образования, возможно, придет вновь трудиться в «Мослифте» / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 21 марта, столица отметила День работника жилищно-коммунального хозяйства. «Вечерняя Москва» рассказывает о династии Толстовых, чей опыт в «Мослифте» высоко оценен руководством.

В компании «Мослифт» признают: на таких людей, как Толстовы, положиться можно в любой ситуации. Самый старший — Владимир Владимирович — начальник ситуационного центра компании, проработал в системе жилищно-коммунального хозяйства столицы почти четыре десятка лет. В трудовой книжке значится только одна организация — «Мослифт», первая запись — 21 сентября 1981 года, электромеханик. Одним из первых начал работать с теми подъемными устройствами, с которыми не доводилось обращаться коллегам. Инициативность привела к повышению — Владимир Толстов стал бригадиром.

Уже в этой должности ему пришлось столкнуться с трагедией: в одном из домов Москвы в середине 1990-х прогремел взрыв. В лифте, где было опасное устройство, погиб человек. Владимир Толстов не только принял участие в операции по устранению последствий, но и получил статус спасателя. Одним из первых в организации.

Позже его примеру последовали коллеги, а сам Толстов стал начальником аварийной службы в филиале компании. Почти три года возглавляет ситуационный центр «Мослифта». По его инициативе в аварийных службах используются последние разработки и прогрессивные методы управления.

— Также принимаю участие в совершенствовании программы оперативного реагирования и взаимодействия со «Службой 112», — говорит глава династии.

А затем поясняет, что данная программа позволяет принимать информацию о происшествиях в городе в режиме реального времени и дает возможность аварийным службам «Мослифта» в кратчайший срок прибыть на место происшествия.

— А пока помощь идет, стараемся успокоить тех, кто застрял в лифте, — рассказывает он.

Иногда берет трубку сам, а сотрудников обучает навыкам психологии. Ведь человек, оказавшийся в замкнутом пространстве, может паниковать.

— Отвлекаем от дурных мыслей, пока едет экипаж. Как-то даже анекдоты и байки рассказывал, — делится он.

Свой опыт Владимир Толстов передает молодежи. А он у него огромный — наград за свой труд накопилось немало.

— За день нужно получить как минимум три «спасибо». Тогда точно знаешь — твоя работа нужна, — резюмирует он.

Что касается преданности профессии, то она послужила примером для выбора жизненного пути следующим поколениям. Его тезка — племянник — сейчас заместитель начальника аварийной службы, в системе жилищно-коммунального хозяйства Москвы уже 18 лет. Еще два племянника Толстовастаршего — Геннадий и Юрий работают электромеханиками лифтов и также зарекомендовали себя квалифицированными специалистами.

В «Мослифте» успели поработать и дети Владимира Толстова, но сейчас его сын и дочь выбрали приоритетом учебу — в вузах получают образование.

— Позже вернутся в компанию, — мечтает Толстов-старший. — Будем вместе работать во благо и для пользы горожан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что за 11 лет в столице не случалось аварий и отключений на тепловых и водопроводных сетях в зимний сезон. Всего в Комплексе городского хозяйства трудятся около 500 тысяч человек по 85 различным направлениям: от уборки и санитарного содержания городских территорий до комплексного благоустройства общественных пространств. В дни снегопадов в городе работали более 15 тысяч единиц спецтехники и 115 тысяч человек.

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