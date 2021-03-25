Шла куда глаза глядят

года. Актриса театра и кино Валентина Муравская и сегодня любит бывать на Никитском бульваре / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актриса театра и кино Валентина Муравская

Для встречи с «Вечеркой» актриса Валентина Муравская выбрала Никитский бульвар. Она родилась и выросла в Москве, но впервые на Никитский бульвар попала в подростковом возрасте. С тех пор, признается актриса, она влюблена в это место.

— Конечно, у меня много мест в Москве, с которыми связаны теплые воспоминания, но Никитский бульвар в этом списке занимает особое место, — делится актриса. — Первый раз я приехала сюда лет в 14–15. В то время я играла на кларнете в духовом оркестре, и после репетиций вместе с ребятами мы часто садились в метро, выходили где-то в центре и просто шли куда глаза глядят. Нам было интересно чувствовать себя взрослыми, самостоятельно гулять, рассматривать архитектуру и узнавать Москву.

Валентина Муравская вспоминает, что именно тогда она поняла, что у Никитского бульвара интересное географическое расположение, ведь от него всего за несколько минут можно дойти до Кремля или Патриарших прудов, выйти на Тверскую или прогуляться до храма Христа Спасителя.

— Очень интересный отрезок моей жизни связан с учебой в школе драмы, которая тоже расположена в одном из переулков недалеко от бульвара,— рассказывает Муравская. — Мы как-то снимали этюд, где по сюжету ссоримся с моим партнером и он толкает меня. И у нас настолько реалистично все получилось, что, когда я упала в снег, мы услышали крик, к нам подбежала женщина в возрасте и стала возмущаться, что же он творит. И она так эмоционально восприняла увиденное, что вот это острое человеческое неравнодушие мы вспоминаем с одногруппниками до сих пор, — рассказывает Муравская.

Неспешно прогуливаясь по бульвару, выходим к храму Вознесения Господня на Большой Никитской улице, и Валентина вспоминает забавный случай, который произошел в сквере неподалеку.

— Я часто приезжала на занятия по актерскому мастерству пораньше, а в свободное время до начала занятий любила посидеть в сквере рядом с храмом и почитать. Однажды читаю я «Бесов» Достоевского, и ко мне подходит молодой человек — сейчас уже мой хороший друг — и интересуется, что же я так увлеченно читаю. А когда узнал, то сказал, что это звучит забавно. И у нас завязался на эту тему долгий разговор. Так мимолетная встреча переросла в многолетнюю дружбу.

В свободное время Валентина иногда приезжает на Никитский бульвар.

— Сегодня я приезжаю сюда уже с дочкой, — говорит актриса. — Вижу ее заинтересованность столичной архитектурой, особенно мне приятно, когда она что-то прочитает, связанное с историей Москвы, и спешит этим поделиться. На таких совместных прогулках я с радостью для себя отмечаю, что дочь переняла трепетное отношение к своему городу и понимание того, что его надо любить и беречь.

ДОСЬЕ

Валентина Муравская родилась 31 января 1990 года в Москве. По первому образованию — журналист, в 2016 году окончила Российский университет дружбы народов. В 2018 году окончила школу драмы Германа Сидакова. Снимается в кино с 2017 года. Сегодня в фильмографии актрисы 35 кинопроектов, съемки в рекламе.

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