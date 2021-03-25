Названы три модных способа носить худи

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После самоизоляции и работы на удаленке основной тенденцией моды стало удобство. Даже в офисе хочется чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть стильно. Вещь, которая отвечает этим двум запросам, — худи: свободная толстовка из плотного трикотажа с капюшоном и скрытыми боковыми карманами. Такая одежда уместна не только в спортивном стиле, но и легко гармонирует с классическими элементами дресс-кода. А еще она защитит от прохладного весеннего ветра. Стилист Наталья Кабанкина рассказала, как носить худи на все случаи жизни.

Расслабленная классика

Худи добавит элемент спортивного шика в ваш повседневный образ, если сочетать его с классическим базовым пальто. Кроссовки лучше заменить на ботильоны на каблуке, а рюкзак — на небольшую сумочку.

Если вы ходите на работу в деловом костюме и хотите немного утеплиться, то худи можно надеть под пиджак. Важно при этом, чтобы он свободно сидел на толстовке и был немного оверсайз (объемным. — «ВМ»). Для этого образа лучше подойдут брюки прямого кроя. Наденьте стильные лоферы или челси.

Немного романтики

Еще один вариант образа с худи — носить его поверх платья. Выберите романтичную модель длиной миди, наденьте кеды — и вы в тренде сезона.

А самым смелым девушкам я рекомендую использовать худи как платье. Просто выберите удлиненную модель и наденьте ее с кроссовками или сапогами с широким голенищем. В этом образе накиньте на плечи кожаную куртку-косуху.

Лучше выбирать однотонные худи нейтральных оттенков — бежевый, молочный, коричневый, белый, цвет оливы или шампань. Эти тона лучше всего комбинируются с другими оттенками и легко впишутся в ваш гардероб.

Для прогулки

Худи отлично смотрится с кожаной косухой и джинсами. Такой образ придает динамичности. Он также отлично подойдет молодым мамам для прогулок с ребенком.

Еще один уютный и трендовый вариант для повседневного образа — однотонный костюм с худи и штанами из такого же материала. Не забывайте аксессуары! Смело добавляйте крупные акцентные серьги, браслеты, цепи и головные уборы.

Кстати, худи пришло к нам из американской субкультуры рэпа и хип-хопа в 90-е годы. Именно молодые рэперы задали тренд на эту одежду, появляясь на концертах и модных мероприятиях в объемных толстовках с капюшоном и карманом на животе.

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