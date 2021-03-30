Чему бы новому научиться, сидя дома на карантине

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавируса значительно изменила повседневное существование миллионов людей. Принудительные карантинные меры и настоятельные рекомендации самоизолироваться дома в начале 2020 года казались чем-то странным и даже излишним.

И хоть стремительное увеличение количества заболевших удалось приостановить, вопрос времяпрепровождения в период вынужденного затворничества стоит на повестке дня. Что делать, когда все книги из домашней библиотеки уже прочитаны, фильмы и сериалы посмотрены, кулинарные рецепты испробованы? Ответ очевиден: «Учиться, учиться и еще раз учиться».

Удаленное обучение: мифы и реальность

Тысячи людей, не выходя из дома, получают новые профессии и повышают квалификацию в различных областях. Разберем наиболее распространенные опасения:

•Качество онлайн-образования существенно ниже. Один из наиболее популярных аргументов, который используют противники обучения в Сети. Возможно, несколько лет назад так и было, но сегодня ситуация кардинально изменилась.

• Учиться через Интернет намного сложнее. Тут все зависит от вашей личной мотивации и заинтересованности. Если вы очень хотите освоить новую профессию, то какая разница, где это делать?

• Сертификаты о завершении онлайн-обучения не котируются. Совсем наоборот! Если вы получили диплом в солидном интернет-университете или школе, то работодатель непременно обратит на это внимание.

Несомненный плюс образования через Интернет — возможность общения с зарубежными преподавателями и свободный доступ к огромным массивам информации.

Популярные направления онлайн-образования

Наверное, нет такой области знаний, о которой не найдется виртуальной лекции или пояснительного ролика на YouTube. В недавнем исследовании IT-холдинга TalentTech, онлайн-университетов Нетология и EdMarket сообщается, что наибольшей популярностью в рунете пользуются такие сферы:

• IT (программирование, анализ данных, обеспечение цифровой безопасности);

• пиар и маркетинг (продвижение товаров и услуг, реклама, коммуникации);

• дизайн (web, графический, интерьерный, ландшафтный);

• иностранные языки (английский, немецкий, французский).

Рассмотрим несколько актуальных профессий и областей знаний, поговорим об их особенностях и преимуществах. Так же читайте полный обзор и отзывы о курсах Нетологии.

Тестирование программного обеспечения

Основной задачей тестировщика является тщательная проверка нового продукта, созданного разработчиками. Специалист не только должен выявить слабые места ПО и проверить его на соответствие заявленным требованиям, но и составить подробный отчет о проведенном мониторинге.

Начинающие тестировщики выполняют всю работу вручную, более продвинутые — при помощи автоматизированных систем, разработанных под конкретные задачи.

Web-дизайн

Профессия веб-дизайнер является одной из наиболее востребованных на современном рынке онлайн-услуг. Это не удивительно, ведь именно от работы этого специалиста зависит внешний вид сайтов, приложений и программного обеспечения.

Как не бросить на полпути домашнее обучение?

Главная проблема удаленного образования — высокие шансы не довести начатое до конца. Чтобы этого не произошло, важно изначально установить себе конкретную задачу и реальные сроки. Разбейте путь к цели на отдельные этапы и двигайтесь от одного к другому.

Непременно организуйте комфортное рабочее место и занимайтесь именно там. Мягкий диван, кухня или ванная комната не подходят, поскольку там нужной концентрации не достичь. И не забывайте поощрять себя за достижения. Положительные эмоции — это важно!

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