«Не нужно ходить к психиатру»: политолог Марков рассказал о пользе телефонных мошенников

Фото: Официальный сайт Института политических исследований

Общение с телефонными мошенниками может быть полезно для психологического здоровья. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал общественный деятель и директор Института политических исследований Сергей Марков. Одним из положительных моментов в диалоге с аферистом, по его словам, является возможность устроить психологическую разгрузку.

По мнению общественника, сегодня телефонное мошенничество — такая же актуальная проблема, как и много лет назад. Несмотря на различные приложения для защиты личных данных, аферисты «все же умудряются каким-то образом получать доступ» к засекреченной информации и беспокоить граждан своими навязчивыми звонками. Марков уверен, что базы данных россиян «бессовестно сливаются» и перепродаются, что значительно облегчает задачу аферистам. Они завладевают новыми контактами, и человеку начинают поступать десятки спам-звонков, а мобильные операторы и полиция оказываются бессильны в борьбе с «этим злом».

— Казалось бы, сегодня уже имеются различные приложения, которые позволяют заблокировать нежелательные звонки. Молодежь и люди среднего возраста успешно ими пользуются. Но у нас очень много людей преклонного возраста, которые не то что приложение не способны установить, а большинство из них затрудняются в силу возраста даже безошибочно сохранить номера детей и внуков. Поэтому, конечно, главной жертвой аферистов остаются пенсионеры, которые более доверчивы и открыты, — заметил собеседник «ВМ».

По словам Маркова, приобретают мошенники номера телефонов по-разному. В основном они покупают их у крупных торговых сетей, которые получают через клиентов право на обработку личных данных:

— Например, вы приходите в магазин одежды, осуществляете покупки на приличную сумму, а на кассе вам предлагают оформить скидочную карту, которая привязывается к номеру телефона, электронной почте и иным ресурсам, непосредственно связанным с личными данными.

Право пользоваться акциями и скидками клиент, как правило, закрепляет подписью в бланке. Тем самым он дает возможность магазину использовать его личные данные.

— Конечно, скидки — это хорошо, но вместе с подписью вы сами даете добро торговым сетям пользоваться вашими контактами так, как им заблагорассудится. Они могут слить их, продать, сделать все что угодно. Отсюда вывод: безопасного способа получить скидку в магазине или создать пользовательский аккаунт в Сети — нет. Вся информация передается, сливается и продается, к сожалению, — констатировал Марков.

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Чтобы избежать таких проблем, по мнению спикера, необходимо запретить законодательно торговым сетям, администраторам пользовательских сайтов, финансовым организациям распространять данные своих клиентов.

— Как мне кажется, люди тоже должны знать, как общаться с аферистами, чтобы пресекать их желание втянуть вас в проблемы или, что еще хуже, в финансовую кабалу, — сказал политолог.

Марков рекомендует всячески пытаться вызвать неприязнь у беспокоящего вас незнакомца:

— Поняли, что это аферист — хамите ему, позволяйте себе эмоционировать, будьте максимально бескомпромиссны. Пусть он знает, что этот клиент груб и с ним невозможно ни о чем договориться.

Эксперт заметил, что проявленная слабость, а также излишняя болтливость станет основанием для мошенников вписать вас в свой основной список потенциальных жертв:

— Не ведите с ними долгих диалогов, сводите все на нет. Кричите, говорите, чтобы не звонили, блокируйте — делайте все, чтобы у них сложились максимально негативные впечатления о вас.

Эксперт считает, что такой вариант коммуникации сократит число желающих беспокоить вас. В то же время Марков заметил, что телефонные мошенники не всегда несут один лишь негатив.

— Ведь это, с другой стороны, возможность эмоционально разгрузится. Вот позвонил вам аферист, вы взяли и нагрубили ему, излили все накопившееся зло, вам стало легче, и даже не нужно ходить к психиатру. Это возможность устроить себе некий сеанс психологической терапии. То есть свои плюсы в аферистах тоже имеются, — сказал собеседник «ВМ».

В заключение Марков добавил, что проблему телефонных мошенников удастся решить лишь тогда, когда парламентарии примут закон, который исключит возможность передачи личных данных россиян посторонним и юридическим лицам под угрозой уголовной ответственности. В противном случае «беспредел и мошеннические схемы будут и далее процветать».

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