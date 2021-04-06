Как врезать замок в металлическую дверь

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Двери из металла считаются лучшим средством защиты от несанкционированного проникновения, кражи и порчи имущества, так как металлическое полотно устойчиво к высоким нагрузкам, в том числе и точечным. Для повышения общего уровня безопасности оборудовать двери необходимо прочным замком – накладным или врезным. Последний вариант пользуется большей популярностью по причине надежности, устойчивости к взлому.

Врезка замков в металлическую дверь — трудоемкая операция. Подручными средствами с ней не справиться, поэтому потребуются профессиональные измерительные, электрические инструменты:

• электродрель;

• сверла по металлу;

• стамеска;

• болгарка;

• рулетка;

• шуроповерт.

Все операции нужно проводить аккуратно и последовательно, чтобы врезать замки в металлической двери без повреждения самого полотна. Также предварительно нужно определиться с моделью замка, чтобы сделать отверстие нужного размера. Только предусмотрев все нюансы, можно качество установить механизм, который будет стоять на страже вашей безопасности. От соблюдения всех требований технологии зависит, как долго прослужит новое устройство.

Профессиональная установка дверных замков

Для разового выполнения работы выгоднее обращаться за помощью к мастеру. Не придется покупать весь набор инструментов, которые стоят недешево. Работа с ними также требует навыков, которые приходят с опытом. Мастер быстро выполнит работу в удобное время. Если обращаться в проверенные компании, например, в «Барс-Х», то дополнительно вы получите гарантию. Сотрудники компании несут полную ответственность за качественное выполнение работы. Это может быть смена замка входной двери в результате его поломки или установка нового/дополнительного механизма.

Профессионалы еще до начала работ рассчитают итоговую стоимость. С ориентировочными ценами можно познакомиться на сайте https://www.bars-x.ru/. Стоимость напрямую зависит от объема и сложности работ, от типа подобранного механизма. Если компания, которая занимается установкой и ремонтом дверных замков, располагает собственным складом, то она предложит новые механизмы по более выгодным ценам. Секрет в том, что сотрудничество ведется напрямую с производителем. Товар закупается оптом, поэтому механизмы стоят дешевле, чем в обычной розничной сети.

Двери в квартиру чаще всего оснащаются следующими типами механизмов:

• сувальдными;

• цилиндровыми;

• ригельными.

Сувальдные и цилиндровые модели — бесспорные лидеры. Хорошие замки выпускают российские компании. По качеству они конкурируют с продукцией испанского и итальянского производства, но при этом стоят недорого. Замок должен плотно фиксировать полотно двери в закрытом положении. При подборе устройства также нужно учитывать толщину дверного полотна. Проще и надежнее, доверить и подбор запорного механизма, и его монтаж опытному мастеру. Вы исключите ошибки и непредвиденные расходы.

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