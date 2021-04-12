Как правильно выбрать и купить машину в автосалоне

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Начинающие и опытные водители в равной степени могут испытывать стресс при покупке нового автомобиля. Не все знают, как провести сделку правильно, на что смотреть при выборе машины и какие вопросы задавать продавцу.

Облегчить задачу в этой ситуации может выбор в пользу покупки транспортного средства в автосалоне. При этом неважно, была ли подобрана марка будущей машины или водитель еще пока размышляет над этим.

Как выбрать дилера

Обратить внимание на географическое расположение салона. Часто потенциальным покупателям приходится приезжать к дилеру несколько раз, а это не очень удобно для тех, кто живет далеко или кому сложно добираться до салона. Посмотреть на ассортимент автосалона. В частности, лучше заранее выяснить, как долго придется ждать заказанное авто, условия предзаказа и другие подобные моменты. Поговорить с менеджерами. Продавцы в салоне должны владеть полной и достоверной информацией о том или ином авто. Если менеджер по каким-то причинам отказывается или не может ответить на простой вопрос, лучше выбрать другой салон. Выяснить условия предоставления кредита, если это необходимо. Некоторые дилеры предлагают более выгодные условия. Узнать подробнее о гарантии и сервисе из отзывов предыдущих клиентов.

Как выбрать машину в автосалоне

Все автомобили в салоне должны быть доступны к осмотру. В салоне, в частности, нужно обратить внимание на удобство водительского кресла и особенности его регулировки. Также важно определить, насколько комфортно сидеть за рулем.

Для внешнего осмотра специалисты советуют использовать устройство под названием толщиномер. С его помощью можно выяснить, есть ли какие-то отклонения в толщине краски на ТС. Это необходимо проверять на автомобилях с пробегом, чтобы узнать о наличии крашеных деталей, о которых «забыл» упомянуть дилер. Также следует внимательно осмотреть все стекла авто, болты крепления капоты и двери.

Конечно, подтвердить решение о покупке машины помогает тест-драйв, который должен быть обязательно. Он позволит определить, как ведет себя авто на дороге.

Какие документы должны быть на руках после покупки автомобиля в салоне

• договор купли-продажи — в нем помимо основных моментов указываются размеры аванса, возможность возврата машины и полная модификация модели;

• паспорт транспортного средства (ПТС) и при наличии свидетельство о регистрации ТС (СТС);

• полис ОСАГО;

• заполненная сервисная книжка;

• документ гарантийной сертификации;

• книга описания и эксплуатации автомобиля.

Плюсы покупки машины в автосалоне

Во-первых, в официальных автосалонах покупателю гарантируется безопасность сделки и юридическая «чистота» приобретаемого ТС. Во-вторых, в салоне представлен большой выбор автомобилей на любой вкус. В-третьих, техническое состояние машины проверяется заранее перед продажей. Наконец, салон обеспечивает быструю доставку, если покупатель заказал машину.

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