Лучшую команду учителей объединила общая идея

Команда — победитель конкурса «Учителя года Москвы» Мария Сотникова и Манана Захаренкова, Илья Громов, Артем Барат и Валерий Гаврилов (слева направо) из школы № 1520 имени Капцовых / Фото: Антон Гердо/Вечерняя Москва

Объявлены результаты конкурса «Учителя года Москвы — 2021». 12 апреля «Вечерняя Москва» встретилась с победившей командой.

В этот раз победу в ежегодном конкурсе «Учителя года Москвы» одержала команда школы № 1520 имени Капцовых. В ее состав вошли пять педагогов: учителя начальных классов Манана Захаренкова и Мария Сотникова, учитель английского языка Илья Громов, педагог дополнительного образования Валерий Гаврилов и учитель физики Артем Барат, который по итогам состязания стал абсолютным победителем и будет представлять столицу на Всероссийском этапе педагогического конкурса.

— В первую очередь это триумф нашей команды, всей нашей школы, — отметил Артем Барат. — Я благодарен моим коллегам за плодотворную работу, которая привела к такому значимому результату. С уверенностью могу сказать, что это наша общая заслуга.

Стоит отметить, что в его команде собрались учителя из разных предметных областей, работающие на разных уровнях образования: кто-то занимается с начальными классами, кто-то преподает точные науки, а кто-то развивает творческие способности детей. И в этом, считает абсолютный победитель педагогического конкурса, было их преимущество.

— Мы смогли продемонстрировать разные приемы и методики в образовании, при этом у нас была одна общая идея: мы — школа, которая учит делать выбор, учитывая возраст ребенка, — рассказал он.

Например, на мастер-классах во время конкурса педагоги показали, как знания помогают человеку делать осознанный выбор, избегать манипуляций и не бояться того, что предстоит пережить в будущем.

— Это, на мой взгляд, актуальная на сегодняшний день тема, которую оценило и экспертное жюри, — объяснил Артем Барат.

Участие в конкурсе не только очень ответственно, но и интересно, ведь можно обменяться опытом с коллегами, познакомиться с другими методиками. И учитель физики этой возможностью воспользовался.

— Я узнал о мотивационных техниках и эффективном способе работы с текстом, — сказал он, добавив, что, конечно же, планирует использовать полученные знания в своей деятельности.

Работать в школу учителем физики Артем Александрович пришел в 2007 году из Московского энергетического института, где он трудился старшим преподавателем на кафедре общей физики и ядерного синтеза. Первые несколько лет, признался он, были тяжелыми, но потом он все же нашел подход к детям, свой, индивидуальный.

— Сейчас отношение к детям сильно изменилось, и ученик находится в центре образовательного процесса, — отметил он.

А вот дети, по его мнению, не изменились.

— Мир вокруг нас изменился, в том числе с технологической точки зрения, но школьники остались такими же любознательными, — подчеркнул он. — И я в свою очередь стараюсь увлечь физикой каждого из них, постоянно придумывая что-то интересное для ребят.

СПРАВКА

В этом году педагоги из 200 столичных школ подали заявки на участие в конкурсе «Учителя года Москвы». Команды проходят несколько испытаний, финальным становится беседа с главой Департамента образования и науки. В командном формате состязание проходит с 2020 года.

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