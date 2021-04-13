Сезон для обострения: сомнологи предупредили о «пандемии бессонниц»

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С начала появления пандемии коронавируса в России число наших соотечественников, которых мучает инсомния, продолжает стремительно расти. Как отмечают сомнологи, такое явление будет наблюдаться еще достаточно долго. В некоторых случаях бессонницы имеют «отложенный эффект», поэтому даже после окончания пандемии нарушение сна останется актуальной проблемой для россиян. Во что теперь «перерождается» инсомния, какие факторы весной усугубляют ситуацию и чем помочь себе уже сейчас, в материале «Вечерней Москвы».

«Корона» уйдет, а проблемы останутся

COVID-19 спровоцировал появление «пандемии бессонниц», а это, в свою очередь, достаточно серьезная проблема для жителей нашей страны. Таким мнением с «ВМ» поделился врач-сомнолог Роман Бузунов. Из-за ухудшения качества сна россияне получают дополнительный стресс для организма. Это при условии того, что нервная система многих наших соотечественников и так серьезно пострадала. Такое «комбо» влечет за собой не самые приятные последствия.

— С начала пандемии отмечается резкое увеличение числа пациентов, которые страдают от бессонницы. Проблема ведь еще в том, что она на фоне стресса хронизируется и становится уже самоценной. То есть стрессовое состояние проходит, а бессонница остается. Сейчас число таких пациентов постоянно нарастает. Поэтому пандемия вскоре пройдет, а бессонница останется, — отметил заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Медик также уточнил, что в некоторых случаях россияне сами усугубляют ситуацию, занимаясь самолечением. Например, желая поскорее избавиться от бессонницы, злоупотребляют корвалолом. Этот препарат, по словам сомнолога, вызывает «тяжелейшую зависимость». В конечном счете такая терапия еще больше ухудшает качество сна.

Опасность повсюду

С тем, что число россиян, страдающих от бессонницы, значительно выросло в пандемию, согласилась и врач-сомнолог Елена Царева. По словам специалиста, сейчас жители России «атакованы» со всех сторон. Во-первых, осень и весна — это сезоны для обострения расстройств сна. Во-вторых, на многих негативно сказывается накопившийся дефицит витамина D.

— Последствия пандемии будут нас преследовать еще довольно длительное время. Сам по себе коронавирус способствует нарушению сна потому, что большая часть резервов организма уходит на борьбу с вирусом. Депрессивные состояния также могут проявиться в виде бессонницы даже спустя несколько месяцев после того, как стресс миновал. Соответственно, у нас сразу с нескольких сторон появляется возможность заполучить инсомнию. Поэтому количество таких пациентов еще будет расти в течение года, — сказала Царева.

Помоги себе сам

Специалист дала россиянам несколько простых советов, как помочь своему организму на начальной стадии нарушения сна. По словам сомнолога, чтобы тревожные мысли не прокручивались в голове бесконечным потоком, мешая уснуть, стоит их записывать. Также необходимо перед сном убирать гаджеты подальше. Тогда никакие уведомления и звонки не будут срывать планы о здоровом отдыхе после трудового дня.

Еще одна рекомендация — планировать день по сферам жизни. Как уточняет Царева, нужно отводить время на социальную активность, работу, личные отношения, гигиену, отдых и сон. Если это будет в расписании, то станет легче заниматься одним видом деятельности.

Также при тревожности и бессоннице отмечается потеря концентрации. Ее можно и нужно тренировать. Для этого необходимо включить таймер и посидеть какое-то время в тишине без единой мысли, не отвлекаясь на внешние факторы. Такое упражнение на концентрацию можно начать с 10 секунд и постепенно увеличивать время.

— Можно использовать и расслабляющие ритуалы. Например, принимать теплую ванну, полезны ароматерапия, массаж, чтение художественной литературы или прогулка на свежем воздухе. А вот алкоголь не рекомендуется людям, которые плохо спят. Он возбуждает нервную систему и оказывает токсическое действие, — заключила сомнолог.

Если нарушение сна отмечается регулярно и беспокоит россиян в течение месяца — это уже повод для обращения к специалисту. Как дополнила медик, хроническая бессонница, когда человек страдает ею на протяжении трех и более месяцев, без помощи врача уже не лечится. А самостоятельно подбирать себе лекарства крайне нежелательно и даже опасно.

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