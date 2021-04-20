Деньги за туры вернут, но не все: «Вечерка» выяснила, какая компенсация положена после закрытия Турции

Москвичи стоят в очереди на возврат авиабилетов в Турцию / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новое распоряжение о возврате денег российским туристам, которые они потратили на оплату аннулированных путевок в Турцию.

Возврат средств будет осуществляться из кассы фонда персональной ответственности туроператора.

— Обращаю внимание, что речь идет именно о турах, купленных до 31 марта 2020 года, — пояснил «Вечерке» президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. — Ведь некоторые туристы так и не поехали отдыхать. Вот именно им и должны вернуть деньги. При этом до конца 2021 года они могут все-таки осуществить тур. Или вернуть уплаченные за него деньги.

Что касается путевок, купленных в нынешнем году на период с 15 апреля по 1 июня, никакого решения правительство по ним еще не принимало. В Ростуризме заявили, что путешественники все равно могут вернуть уплаченные за них деньги.

— Вернут вам, скорее всего, не полную сумму, — пояснил Сергей Шпилько. — Дело в том, что туроператоры понесли расходы на бронирование самолетов и отелей, и это немалые средства. Их вычтут из общей суммы вашей путевки.

Юрист Московской коллегии адвокатов Виталий Батушев уточнил:

— Обычно туроператор дает клиенту расчеты о понесенных расходах. На эту сумму и уменьшается выплата по несостоявшемуся туру. Если клиент не согласен, он может подать в суд. Если туроператор предлагает вам не деньги, а отдых в другое время или по другому направлению — лучше согласиться.

Согласен с этим мнением и Сергей Шпилько.

— Сегодня туристическая отрасль в кризисе, какого не было с середины ХIХ века — то есть момента ее появления. Если туристы будут не судиться с туроператорами, а соглашаться на туры в другое время или другое место, выиграют все, — добавил эксперт.

Лучше Крым, чем Абхазия

Ограничения из-за коронавируса вводят и на курортах черноморского побережья. Так, россиянам придется сдать тест на ковид по возвращении из Абхазии.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, все туристы, которые возвращаются с отдыха на территорию России, должны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней. Потом они обязаны изолироваться по месту жительства до получения результатов. Этот порядок теперь относится и к приехавшим в Абхазию. После прохождения лабораторного исследования путешественник обязан загрузить тест на сайт госуслуг, а до этого заполнить специальные анкеты до прибытия в страну для обеспечения санитарного контроля в пограничных пунктах.

А отдых в Крыму, напротив, будет более свободным.

— Мы не планируем вводить дополнительных ограничений для туристического бизнеса, — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. — Более жестких, чем в прошлом году, ограничений не будет. Принципиальная позиция органов власти — не останавливать работу целых отраслей.

При этом, по словам Сергея Аксенова, масочный режим, предписанный Роспотребнадзором, сохранится.

— Контроль работы санаторно-курортных учреждений и общепита будет, штрафы при несоблюдении требований тоже обязательно будут, — резюмировал глава республики.

Также в Крыму при подъеме заболеваемости будут отменять массовые мероприятия.

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