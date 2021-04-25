Человек делает деньги: как работает Московский монетный двор

Александра, Анастасия и Алексей Копейкины (слева направо) в общей сложности работают на Московском монетном дворе уже 30 лет/ Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

25 апреля Московский монетный двор отпраздновал 79-летие со дня своего основания. И если раньше филиал ленинградского производства был просто помощником для более старшего «товарища», то сейчас он входит в число крупнейших монетно-орденских производств мира. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на закрытом предприятии, узнала, как создаются современные разменные монеты, и познакомилась с трудовой династией с говорящей фамилией Копейкины.

Здесь строгий пропускной режим: все лишние предметы, технику, верхнюю одежду и украшения приходится оставить в ящичках-сейфах. Затем ход за строгой охраной: рамка металлоискателя и автоматизированная кабина, выявляющая металл на обуви, одежде, и под ней. Писк прибора «выдает» забытый ремень, который отправляется в сумку. Только после того как детектор не издает ни звука, нас запускают в цех.

Такая же процедура предстоит и на выходе: нужно удостовериться, что посетители не унесли с производства ничего, кроме впечатлений.

Летающие заготовки

Сегодня наш экскурсовод — начальник цеха производства монетно-медально-орденской продукции Лилия Кочевенко. Она проведет тур по производству двухрублевой монеты и покажет все этапы создания: от заготовки до ее финальной версии.

Начинается все с заготовок. Диски для чеканки, будущие полновесные рубли, доставляются в больших контейнерах. Если заглянуть туда, то можно растеряться: кажется, что перед тобой миллион будущих монет, не меньше. Но точное их количество сотрудники предприятия не разглашают— это производственная тайна.

Водитель на погрузчике поднимает массивный контейнер на опрокидывающее устройство. Пара секунд — и заготовки со звоном высыпаются, маняще поблескивая на свету.

На глаз человеку несведущему очень сложно определить, что получится из этого кружочка — один или два рубля. Разница небольшая, особенно если смотреть на нее не отдельно, а в целом царстве заготовок. Сама по себе заготовка гладкая, похожа на батарейку-таблетку, но в несколько раз тоньше. Прессы находятся далеко, как же материалу попасть туда? Не по одной же их будут переносить и чеканить...

— У нас есть две производственные линии, чтобы доставить будущие монеты в чеканный пресс: иностранная и отечественная, — отвечает начальник цеха. — На импортной используется метод, похожий на траволатор. Заготовки по нему «едут» в пластиковых контейнерах.

Во втором варианте монеты «летят» с помощью потока воздуха, который подается по желобам с помощью миллиона отверстий. Из-за того что монеты стальные, на производстве слышен глухой стук, будто кто-то трясет полную копилку.

— Поэтому все сотрудники ходят в берушах, которые защищают их слух. Еще в обязательную экипировку работников цеха входят перчатки.

Если трогать монетную продукцию руками, на ней могут остаться следы от пальцев, что недопустимо, — добавляет Лилия Кочевенко.

Стальной водопад

Попав в пресс, заготовки проходят достаточно простой для понимания процесс чеканки.

— В аппарат ставятся специальные штемпели, где рельефный рисунок монеты выполнен в негативном виде. На заготовку они переносят рисунок, сдавливая ее прессом усилием до двухсот тонн, — показывает Лилия Кочевенко.

Чтобы монета не расползлась из-за такого в прямом смысле тяжелого испытания, ее помещают в печатное кольцо — специальную формочку, которая помогает заготовке оставаться идеально круглой.

— Один комплект таких штемпелей выдерживает десятки тысяч ударов. После их меняют на новые, — уточняет начальник цеха.

А сами монетные изделия в это время «льются» в контейнер, будто вода под напором. Хотя более точное сравнение — горячий гейзер или водопад: будущие деньги сильно нагреваются.

— Это происходит из-за того, что два штемпеля с огромной силой ударяются о заготовку. Иначе рисунок полностью не переведется на сталь. В момент удара металл заготовки начинает течь, как пластилин, и постепенно заполняет собой контррельеф в штемпелях. Это происходит мгновенно. За одну минуту пресс выдает до 700 изделий, — рассказывает Лилия Кочевенко.

С «узором» заготовка может называться монетой. Правда, называть это «деньгами» будет неправильно. Ценность стальные кругляшки приобретают после того, как Центральный банк выпустит их в оборот. До этого это просто монетные изделия, а не платежные средства.

А еще сотрудники цеха поделились секретом, который поможет коллекционерам определить настоящий полновесный «десятик».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Там внутри нолика есть скрытые изображения. Когда начинаешь ее «бликать» (изменять угол обзора на свету. — «ВМ»), они хорошо заметны, — говорит Лилия Кочевенко.

Под строгим контролем

Все, от выгрузки заготовок до чеканки, происходит автоматически, но без людей на предприятии не обойтись. Наладчик холодно-штамповочного оборудования Денис Назаров подходит к высыпанным в накопитель монеткам и проверяет наличие дефектов.

— Если есть видимые трещины или другие недочеты, мы останавливаем пресс и меняем штемпеля, — говорит специалист.

На специальном полотне изделия с дефектом отсматривают визуально, чтобы убедиться, что произошел брак.

— Годные изделия отправляют к партии, а бракованные изымают и деформируют, — говорит начальник цеха Лилия Кочевенко.

Из дефектных изделий не получится сделать новую монету. Пресс для чеканки принимает только «правильные» заготовки, да и вывести с металла рельеф уже невозможно.

— Из каждой неотбракованной партии контролеры тоже берут около 1200 монет на проверку. Это уже второй этап, когда продукцию осматривает человек, — уточняет Лилия Кочевенко.

Контролер отдела технического контроля Светлана Тарасова насыпает в контейнер монеты и уходит в кабинет. Там у нее все необходимые инструменты для измерения диаметра и толщины монеты, а еще лупа, чтобы проверить качество чеканки. И самое главное — в помещении сохраняется тишина, которая дает возможность сосредоточиться на важном деле.

— Мы отсматриваем изделия по всем параметрам, даже по весу, — объясняет Светлана Тарасова, ловко переворачивая монеты то орлом, то решкой.

У нее уже наметанный глаз, поэтому все искажения и отклонения от нормы она видит сразу. В нашей партии контрольные монеты прошли проверку. Можно признавать ее годной.

— Если контрольная выборка не прошла проверку, всю партию отправляют на ручной контроль, — рассказывает Лилия Кочевенко.

Купаться в монетах — плохая идея

После очередного «контрольно-пропускного пункта» на пути от заготовки до монеты изделия наконец-то отправляются на упаковку. К качеству партии вопросов нет, поэтому можно готовить их к путешествию в Банк России. Посередине цеха стоит огромный контейнер с уже отчеканенными монетами. Людям, выросшим в 90-е, наверняка сразу представляется сцена из мультика про селезня-миллиардера Скруджа Макдака, где он прыгает, как в бассейн, в свои запасы денег.

Кадр из мультфильма «Скрудж МакДак и деньги» / 1967

Как рассказали сотрудники монетного двора, с такими ассоциациями к ним приходят довольно часто. Вот только в реальности прыгнуть в такое денежное озеро было бы чревато травмами: все же монеты, выполненные из стали, — это не мягкое облачко и даже не плотная вода.

Поэтому отбрасываем эти мысли и «провожаем» монетки на запайку в пластиковые пакеты.

— Изделия попадают на еще один весовой и счетный контроль. Все монеты проходят через специальный механизм, который собирает определенное количество штук в один пакет. Устройство не пропустит дальше пакет, если он будет отличаться по весу. Его просто «скинут» в сторону, оповещая об этом сотрудника.

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков Сергей Елисеенко перед запуском автомата делает несколько «пробных» групп.

— Нужно посмотреть, плотно ли запаиваются пакеты и нет ли задвоения, — говорит он.

Одна из первых проб не увенчалась успехом. Пакет «наложился» на соседний, они склеились в один. Специалист высыпает монеты обратно. И так до тех пор, пока все монеты не будут распределены по мелким пакетам.

— И снова без человека тут обойтись не получится. Как бы ни автоматизировалось производство, люди продолжают выполнять важные функции, — завершает рассказ начальник цеха.

Пакеты складываются в коробку, запечатываются стяжками и голографическим скотчем и отправляются на стеллаж. В конце каждой рабочей смены приезжают сотрудники из центрального склада готовой продукции и забирают на хранение получившиеся изделия. И уже оттуда они отправляются в финальную точку своей «эволюции» от заготовки до платежного средства — инкассаторскую машину Банка России. Оттуда деньги попадут в руки горожан.

Тридцать лет Копейкины берегут рубли

То, что без людей на производстве невозможно обойтись, доказывает трудовая династия Копейкиных. Их общий стаж на ММД более 30 лет. Александра Владимировна — глава семейства — сборщик изделий из пластмасс.

— Я занимаюсь формовкой и вкладыванием в футляры ложементов (подставок для фиксации продукции. — «ВМ») для наград. Пришла на монетный двор я 14 лет назад, — рассказала Александра Копейкина.

Ее подруга работала на предприятии и порекомендовала Александру Владимировну на должность контролера монетного производства.

— Я хоть и не работала на заводах, слышала, что монетный двор — это престижное и интересное место. Со временем меня перевели в отдел, где я работаю до сих пор. Мне очень повезло, что коллектив сразу принял меня и помог освоиться, — говорит Александра Копейкина.

А потом ее младший сын Алексей вернулся из армии, и мама предложила ему пойти работать с ней. Так он стал водителем погрузчика и трудится 13 лет и 7 месяцев. Жену своего старшего сына, Анастасию, заинтересовала этой работой.

— Сначала я «терроризировала» Лешку вопросами, чем занимаются в цеху. Но получила очень сумбурный ответ, который только запутал меня, — признается Анастасия Копейкина. Уже в первые дни работы ей все стало понятно.

Фото: pixabay.com

Обязанности нравятся, условия подходят, коллектив хороший — надо оставаться.

— Я дослужилась с младшего до старшего кладовщика за три месяца. Мне нравится, что тут нет однообразной работы, — отмечает Анастасия. — Стабильность тоже играет важную роль. Почти все сотрудники — с большим стажем.

А еще сотрудников мотивируют повышать свое мастерство. Например, Алексей носит гордое звание «лучший водитель погрузчика». Его сын, первоклассник, все чаще интересуется работой отца. Поэтому Александра Владимировна почти уверена: есть все шансы, что через десяток лет на Московском монетном дворе будет работать уже три поколения их династии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 1996 году изготовили первые золотые монеты России массой в 1 килограмм. В международном конкурсе в 2020 году первое место заняло изделие номиналом 25 рублей «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Отчеканили ее на Московском монетном дворе тиражом в 5 миллионов штук.

Ее диаметр — 27 миллиметров, а общая масса — 10 граммов. Уже более 20 лет работает «Клуб ветеранов ММД», который защищает права и интересы бывших сотрудников. Негосударственную пенсию получают 155 бывших работников учреждения. Незначительное изменение толщины серебряных медалей при производстве в ноябре 1944 года помогло стране сэкономить 2370 килограммов серебра.

ИСТОРИЯ

Московский монетный двор был основан в помощь Ленинградскому монетному двору, который с трудом справлялся с заказом на изготовление боевых наград, орденов и медалей.

В годы Великой Отечественной войны в столичном филиале Гознака основную часть работы выполняли выпускники ремесленных училищ, женщины и подростки. В том же 1942 году на ММД начали выпуск боевых, а потом и первых трудовых наград. С 1946 года там начали чеканить первые медали для выпускников школ из золота 583-й пробы и серебра 925-й пробы.

В 1975 году монетный двор начал выпускать золотые инвестиционные монеты «Червонец» для реализации на зарубежном рынке. Цех по производству разменных (денежных) монет в Москве открыли в 1983 году. В наши дни, помимо монетной продукции, на ММД изготавливают государственные награды, памятные медали, значки и сувениры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Крохмаль, директор Московского монетного двора «Филиала АО «Гознак»:

— Мы активно взаимодействуем с коллегами из других стран, регулярно принимаем участие в профильных международных конференциях и выставках-ярмарках. Безусловно, мы не должны оставаться в стороне от технологических новшеств монетной индустрии, поэтому очень пристально следим за развитием мирового монетного рынка, появлением нового оборудования и технологий, регулярно обновляем свои основные средства производства. Лишь некоторые мировые монетные дворы имеют оснащенность, подобную столичному филиалу. Недавняя масштабная модернизация позволила нам выйти на новый уровень и повысить долю экспорта.

В последнее время Гознак существенно расширил свое присутствие на международном коммерческом рынке монет. За пять последних лет наш двор отчеканил тиражи разменных монет для Мадагаскара, Колумбии, нескольких эмитентов из Африки и Ближнего Востока. Сейчас мы изготавливаем монетную продукцию по большому заказу для одной из стран Юго-Восточной Азии. Еще важный элемент признания заслуг в нашей работе — международные награды, которые получает наша продукция. Например, в крупном и серьезном конкурсе «Монетное созвездие».

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