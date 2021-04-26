Ценой жизни и здоровья предотвратили катастрофу

Ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Афанасьев поучаствовал в митинге, который прошел возле мемориала на Митинском кладбище / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

26 апреля на Митинском кладбище прошел митинг, посвященный 35-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

К полудню около мемориала на Митинском кладбище начали собираться люди. Здесь выстроилась колонна курсантов Академии МЧС. Около сотни парней в оранжевых беретах вытянулись строгой линией от входа до памятника чернобыльцам.

По аллее идет участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Афанасьев. На его груди — орден Мужества.

— В 1986 году мне было 37 лет. Меня вызвали в военкомат на сборы, — вспоминает он. — Сказали, что направляют на переподготовку, и отвезли на ликвидацию последствий. Мы работали на крыше четвертого реактора. Там можно было находиться максимум полторы минуты. Грузили обломки в специальные саркофаги.

Торжественный митинг начался. Вокруг сцены — те, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них — бывший военный летчик Александр Буренин со своей супругой Ольгой.

— Когда 26 апреля 1986 года мужа вызвали на вылет, я не придала этому значения. Подумала, обычное дело, — вспоминает Ольга Буренина. — Только через трое суток я услышала сообщение по телевизору о трагедии и поняла, где сейчас мой Саша.

Командировка длилась месяц. Александр занимался радиационной разведкой. Его самолет был нашпигован специализированной аппаратурой. Летчику нужно было следить за обстановкой с воздуха и докладывать начальству.

— В день мы совершали по 3–4 вылета, каждый — около часа. Патрулировали квадрат 100 на 100 километров. Меня за эту операцию наградили медалью «За боевые заслуги». Помню, я был очень горд, что получил награду. Как мой отец — участник Великой Отечественной войны.

На митинге присутствовал и заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Павел Барышев.

— В 1986 году мне приходилось отправлять солдат на ликвидацию последствий аварии. Тогда была очень сложная ситуация, — сказал он. — Несмотря на то что со дня трагедии прошло уже 35 лет, масштабы катастрофы еще до конца не изучены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Онищенко, Депутат Государственной Думы России:

— Ребята, которые в первый день вышли на реактор, смогли предотвратить более масштабную трагедию. Многие знали, что идут на смерть, но не свернули с пути. Тогда я привозил этих ребят в больницу, но, к сожалению, помочь им было уже нельзя. Они увядали на глазах. Они совершили подвиг. И сегодня мы собрались почтить их память. В ликвидации были задействованы 600 тысяч человек.

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