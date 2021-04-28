«Будем плодить бездомных»: к чему приведет решение Конституционного суда о банкротах

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Неприкасаемых должников, у которых невозможно отобрать единственное жилье за долги, нет: изъять могут и у инвалидов, и у матерей-одиночек. Но больше всего рискуют лишиться жилплощади те граждане, которые имеют в собственности большие дома или квартиры. В том, у кого отобрать жилье будет сложнее, спасет ли от изъятия дома его продажа и чем грозит покупателю приобретение такой недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».

Ранее «ВМ» писала, что Конституционный суд (КС) России постановил, что изъятие единственного жилья у должника не противоречит Конституции. Определять изъятие жилья будет законодательная власть. Отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении некоторых условий. Так, должника нельзя оставить без жилья, площадь которого не должна быть меньше того, что предоставляется по соцнайму, если он сам с этим не согласен.

У кого заберут? И дадут ли жилье взамен?

Сегодня вопрос изъятия жилья за долги остается только на усмотрение суда, рассказывает юрист Дмитрий Кваша. Если суд подсчитает, что человек не нуждается в единственном жилье или оценочная стоимость, квадратный метр этого жилья больше, чем нужно человеку для нормальной жизни, то забрать недвижимость могут у любого: инвалида, матери-одиночки, пенсионера.

— Нет неприкасамых граждан. Инвалидов и сегодня выселяют, никого не останавливает, — говорит Кваша.

По его словам, остается только ждать судебную практику и «надеяться, что постановление суда не будет воспринято как отмашка к массовым действиям».

— Логика и смысл должны все же присутствовать, а не выселять всех под одну гребенку за долги, — добавляет Кваша.

Адвокат Максим Столяров считает, что постановление Конституционного суда вполне может привести к массовому изъятию единственного и сверхнеобходимого для жизни жилья у должников.

— Это ради баланса интересов: и должник с правом на жилище, и кредитор с правом на возмещение. Все к этому шло, — говорит он.

Столяров напоминает, что ранее Конституционный суд уже высказывался, что единственное жилье может изыматься, если оно явно больше необходимого для жизни. Суд предписывал законодателю принять соответствующие поправки, чтобы это стало возможно.

— Но ничего не сделали. Появлялась скудная практика, когда действительно что-то забирали, — добавил адвокат.

С кем сложнее

Сложнее всего будет изъять жилье у собственника, в доме которого прописан несовершеннолетний ребенок, говорит Кваша. А также у того, кто передарил свою недвижимость будучи банкротом. Однако сделка в течение трех лет может быть оспорена.

— Это ситуацию не особо исправит, но немного усложнит, — говорит юрист.

Он добавил, что должники ввиду постановления Конституционного суда могут начать не дарить имущество близким людям, чтобы его не лишиться, а продавать. Это может привести к еще худшим последствиям, особенно для покупателей. Такие сделки, скорее всего, также будут оспорены. Покупателя потребуют вернуть жилье в конкурсную массу, а должника — вернуть деньги.

— Если должник деньги вернуть не сможет, квартиру просто заберут у добросовестного покупателя, если он не докажет своей добросовестности, — добавил юрист.

Столяров также отмечает, что данное постановление может привести к всплеску продаж должниками имущества, «но это лишняя трата времени на процедуру — скорее всего, жилье вернут должнику, а потом будет взыскание».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов тоже считает, что после постановления КС может начаться массовое изъятие жилья у должников. При этом, по его словам, им вряд ли будут выдавать жилье меньшей площади взамен, ведь его просто нет.

— Опасное решение. Мы будем плодить бездомных, нищета еще больше увеличится. Человек бездомный, фактически бомж, теряет еще и социальный статус. Опускается. Дело в том, что площадей, как для социального найма, в наличии нет. Очередники стоят годами. Пусть покажут, где эта площадь существует, — говорит Емельянов.

Он добавил, что постановление принято под давлением риелторов и создает опасность злоупотреблений в изъятии жилья у должников. Емельянов отмечает, что в ближайшее время придется принимать законодательные меры для уточнения всех нюансов по данному вопросу.

— Но мы десять раз отмерим, прежде чем резать по живому, — добавил депутат.

Понять, сколько сегодня потенциальных должников в России, которые могут из-за долгов остаться без большой площадью квартиры или дома, не получится. Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов России, ведомство не ведет статистики «по количеству должников, которые имеют единственное жилье».

Однако там отметили, что в первом квартале этого года в службе было свыше 65 миллионов исполнительных производств. Среди них есть и имущественные, и неимущественные.

— В отношении одного должника на исполнении судебных приставов могут находиться несколько исполнительных производств, — пояснили в службе.

Кто в зоне риска

По словам Кваши, постановление Конституционного суда — реальный повод задуматься о выплате долга тем должникам, у которых большие дома, квартиры и участки.

— Они в зоне риска. Если раньше мы, занимающиеся банкротством, могли обезопасить имущество, каких бы размеров оно ни было, единственное жилье не забиралось, то сейчас, я надеюсь, это коснется только тех граждан, у которых метраж превосходит нормально разумные цифры, — говорит юрист.

Столяров отмечает, что, когда жилье заберут, его выставят на публичные торги. Там его продадут, скорее всего, на 20 процентов дешевле рыночной стоимости.

— Если жилплощадь продают за большую сумму, чем долг, остаток возвращается уже бывшему должнику, — заключил адвокат.

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