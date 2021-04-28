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Коллектив газеты «Вечерняя Москва» получил награды городского парламента
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил благодарственное письмо заместителю главного редактора газеты «Вечерняя Москва», редактору отдела «Московская власть» Юлии Тарапате / Фото: Пресс-центр МГД

Коллектив газеты «Вечерняя Москва» получил награды городского парламента

Алексей Хорошилов

Общество

28 апреля, в среду, коллектив «Вечерней Москвы» получил благодарственные письма Московской городской думы за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

В Мосгордуме прошло награждение благодарственными письмами коллективов средств массовой информации, активно освещавших деятельность столичного парламента в 2020 году, а также журналистов изданий. Как отметила первый заместитель руководителя столичного Департамента средств массовой информации и рекламы Юлия Казакова, 2020 год был сложным, но в то же время он продемонстрировал уровень профессионализма московских журналистов.

— Журналисты быстро перестроились, первыми вошли в «красные» зоны, первыми сделали прививки, своим примером показав, что это не страшно, что это нужно, и пропагандировали эту кампанию, — сказала Юлия Казакова.

Она также поблагодарила депутатов Мосгордумы и в частности председателя столичного парламента Алексея Шапошникова «за открытость, профессионализм и бесконечное терпение».

Коллектив «ВМ» получил благодарственное письмо за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Мосгордумой. Награду из рук Алексея Шапошникова получил первый заместитель главного редактора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарно.

Кроме того, благодарственным письмом Московской городской думы за активное освещение в 2020 году патриотической программы столичного парламента «Памяти Московского народного ополчения» наградили заместителя главного редактора, редактора отдела «Московская власть» АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Юлию Тарапату.

В рамках программы «Памяти Московского народного ополчения» проводятся патриотические и мемориальные мероприятия, устанавливаются памятники дивизиям ополчения и многое другое. Материалы, посвященные реализации программы, регулярно выходят на страницах «ВМ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Одна из основных задач аппарата Мосгордумы — это создание комфортных условий для работы представителей СМИ на площадках столичного парламента, независимо от того, находимся мы в виртуальном пространстве или нет. Уверен, что наша плодотворная работа продолжится и выйдет на абсолютно новый уровень.

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