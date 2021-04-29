Символ детства и настоящих чудес

Гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный проводит открытую репетицию / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Большому Московскому цирку — 50 лет. Его работники принимают поздравления и благодарят зрителей, без которых невозможно представить цирковые выступления.

Первые циркачи появились в Москве в XVII веке. Это были клоуны, а точнее скоморохи, которые на ярмарках веселили народ. Однако история современного циркового искусства активно начала развиваться в XIX веке, когда в Москву на гастроли стали приезжать иностранные артисты.

— В то время очень были популярны акробаты, наездники, фокусники, глотатели огня, — рассказал москвовед Александр Васькин. — Не переставали удивлять московский народ дрессировщики, которые привозили с собой заморских зверей. Если скоморохи часто ходили с медведями, то тут люди увидели первого тигра.

Во второй половине XIX века в Москве появились стационарные цирки: в Нескучном саду, на Лубянке, Петровке и Воздвиженке, где стоял знаменитый Цирк Гинне. Чуть позже потомственный цирковой артист, предприниматель Альберт Саламонский выкупил землю и открыл на Цветном бульваре, пожалуй, один из самых известных московских цирков. После революции он стал Первым государственным цирком, а в 1990-е годы — цирком Никулина.

— Еще один знаменитый цирк, братьев Никитиных, стоял на месте Театра сатиры, там выступали клоуны Бим и Бом, — добавил Васькин. — Нельзя не вспомнить братьев Дуровых, известных дрессировщиков. У них был петух, который якобы умел считать, и свинья, она «читала» газету.

Цирк на Ленинских горах (ныне — проспект Вернадского) открылся в 1971 году. Он был и остается самым большим цирком в Европе. Москвичи приходили сюда на выступления известных клоунов и фокусников.

— У Игоря Кио был потрясающий аттракцион — человекневидимка. Я до сих пор помню: выезжает машина, но водителя в ней нет, — поделился ярким воспоминанием из детства Александр Васькин. — А еще помню мороженое в вафельном стаканчике, на дне — мармелад. Нигде и никогда я больше не ел такого вкусного мороженого.

У многих цирк ассоциируется с праздником. Ведь это место, где даже взрослый чувствует себя немного ребенком.

— Там постоянно происходят какие-то невероятные чудеса! — говорит москвичка Наталия Делициева. — Что вытворяют гимнасты! А клоуны? Это же просто суперлюди. Впервые я попала в цирк, когда мне было семь лет, и до сих пор не перестаю восхищаться. Свою любовь к цирку она передала детям и внукам.

К слову, здание на проспекте Вернадского, построенное с применением новаторских технологий, уже само по себе намекает на чудеса, которые творятся внутри. Архитекторы создали узнаваемый образ, отсылающий к цирку шапито, и спрятали в стилобат — основу здания — зверинец, конюшни, репетиционный зал и другие помещения.

— Получилась своеобразная шляпа с двойным дном, — проводит аналогию руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. — Я вообще считаю, главный мотив этого цирка — фокус, трюк. Непонятно, как крыша держится на стекле. Когда мы заходим в фойе, надеемся увидеть там железобетонную опору, но вместо этого видим улицу, отраженную в зеркалах, за которыми спрятаны трибуны.

С необычным зданием, построенным во времена, когда страной руководил Леонид Брежнев, связано немало легенд. По одной из них прямо к цирку подходит ветка метро.

— Я честно искал, но так и не нашел, — признался журналист и режиссер цирка Вадим Гурович. — Зато точно есть гидравлические подъемники, которые отвечают за смену тяжелейших манежей. По легенде, изначально этот подъемный механизм был разработан для баллистических ракет и якобы сам Брежнев позвонил министру обороны, поручив доставить его в цирк.

Сегодня проверенное оборудование дополняют новейшие технологии, благодаря которым цирк продолжает удивлять посетителей.

Читайте также: Юбилейные мероприятия Большого Московского цирка перенесены на сентябрь