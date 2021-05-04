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Нарушителей призвали к ответу. Прокуроры проверили столичный рынок
Сотрудник патрульно-постовой службы УВД по Северо-Восточному округу Москвы Иван Гришаев проверяет документы у продавца рынка Каринэ Умаровой / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Нарушителей призвали к ответу. Прокуроры проверили столичный рынок

Андрей Объедков

Общество

По сообщению жителей Северо-Восточного округа столицы, на рынке в Лианозовском проезде работают нелегальные мигранты. Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с сотрудниками прокуратуры проверил торговую точку.

Подъезжаем к торговому комплексу в Лианозовском проезде. Из автобуса выходят сотрудники патрульно-постовой службы УВД Северо-Восточного административного округа Москвы и рассредотачиваются по зданию. В торговых павильонах действительно много продавцов азиатской внешности.

— Предъявите ваши документы, — просит сержант полиции Иван Гришаев у продавца в ближайшем к выходу магазине.

Мужчина протягивает документы. Иван Гришаев внимательно изучает бумаги. Выясняется, что у продавца не продлен трудовой патент.

— Я сюда просто так пришел, — оправдывается Фирдавис Тапиров.

— А почему вы стоите за прилавком, рядом с коробками продуктов? — спрашивает полицейский.

Задержанный пытается доказать, что не работает здесь, но его просят пройти в служебный автобус.

В следующем торговом павильоне полицейские выявили другого нарушителя. У Сулата Инярова, продавца из Узбекистана, просроченная регистрация.

— Извините, не успел. У меня же всего на два дня просрочено, — виновато бормочет Иняров.

Но полицейские непреклонны. Они доставят нарушителя в отдел и составят административный протокол.

Старший помощник прокурора Денис Гокун проходит вдоль торговых павильонов. Он проверяет маркировку продуктов. В одном из магазинов он замечает, что ее нет на упаковках хлеба и мяса.

— Может, оторвалась, — разводит руками продавец Ирина Комарова.

— Предъявите, пожалуйста, документы на товар, — просит заместитель командира роты ППС Сергей Гильман.

Пока взволнованная Ирина Комарова ищет нужные бумаги, полицейский замечает, что в этом магазине просрочена еще и молочная продукция.

Продавец подает Сергею Гильману документы, однако там не оказывается накладных и сертификатов качества именно на молочку, хлеб и мясо.

— Это грубое нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Мы проведем проверку, после которой будет решаться вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности, — рассказывает Сергей Гильман.

Пока полицейские работают с продавцами, по торговому павильону, внимательно осматривая пожарные краны и запасные выходы, проходит сотрудник МЧС Андрей Рыжков. Один из эвакуационных выходов заложен коробками и деревянными ящиками.

Пожарный фиксирует нарушение. Позже здесь проведут проверку. К человеку, который загородил выход, применят штрафные санкции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Гокун, старший помощник прокурора СВАО города Москвы:

— Прокуратурой округа совместно с привлечением контролирующих органов проведена проверка соблюдения законодательства на территории Лианозовского рынка. В ходе инспекции выявлены нарушения требований миграционного законодательства, санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности. Выявлены шесть иностранных граждан, который осуществляли трудовую деятельность без разрешения на работу — специального патента. Всех нарушителей доставили в суд. Их привлекут к административной ответственности.

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