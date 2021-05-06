«Подкармливать соседских»: как избавиться от кротов и мышей на даче

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В борьбе с мышами и кротами на дачном участке сегодня существует множество способов: яды, ловушки, отпугиватели. «Вечерняя Москва» разбиралась, как эффективно избавиться от вредителей на даче.

Доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказывает, что лучше яда от мышей ничего не бывает. Однако этот способ небезопасен для тех дачников и садоводов, у которых на участке живут животные или птицы. Есть риск того, что отравленную мышь съест та же кошка, а после и сама погибнет.

— Лучше делать следующее. Покупаете гофрированные трубки диаметром пять сантиметров, режете их по 30 сантиметров, внутрь кладете затравку и во всех углах участка раскладываете. Птицы в такие трубки не могут забраться, а значит, не смогут наесться отравы, — говорит Муханин.

Также он добавляет, что травить мышей нужно круглый год, а не только перед осенним сезоном: отрава должна лежать постоянно.

— Не надо ждать осени, когда они пошли тучами, толпой и армией, а нужно в течение года понемножку с ними бороться, — добавляет эксперт.

А чтобы избавиться от кротов на дачном участке, Муханин советует перед тем, как укладывать газон, постелить на землю сетку-рабицу.

— Стелите мелкую сетку, потом на нее газон, и кроты не могут вылезти, — говорит он.

Председатель московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов считает, что в борьбе с мышами и кротами на даче поможет просто кот.

— Завести кота! Он как ночное животное-хищник поможет. У меня на участке не осталось ни одного крота. Коты передушили, — говорит Шалыганов.

Он добавляет, что раньше использовал различные электронные и шумовые ловушки, но эффекта от них не было.

— Там, где есть кошки, нет ни кротов, ни мышей, ни крыс. Необязательно заводить своих, можно подкармливать соседских или диких, — добавил эксперт.

Садовод, председатель садоводов Ступинского и Каширского районов Подмосковья Юрий Журин говорит, что в борьбе с кротами на даче помогут металлические прутья, арматура и пустые пивные банки.

— Нужно вставить в землю металлический штырь, проволоку или арматуру тонкую. Сантиметров 30 оставляем на поверхности, берем банку из-под пива, вешаем ее на штырь, — говорит эксперт.

По его словам, штыри нужно ставить на расстоянии двух метров по всему периметру участка. Как говорит Журин,«ни один крот не подойдет к огороду, ведь банка шевелится от ветра, и микроволны передаются по металлическому пруту в землю и отпугивают вредителей».

— Сам пробовал у себя на участке. Прекрасный эффект. Экологически чистый способ, — добавляет он.

Для того чтобы избавиться от мышей и крыс на даче, как говорит Журин, лучше все же прибегнуть не к ядам, а к ловушкам. Главное, не забывать их чистить от трупов грызунов и пополнять приманкой.

— Есть мышеловки в продаже даже на несколько ячеек. Можно сделать и самому. Яды бы не рекомендовал, очень токсичный способ, — отметил эксперт.

Читайте также: Жителям Подмосковья напомнили о безопасности детей во время майских праздников