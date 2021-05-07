Красная горка: чего нельзя делать в первое воскресенье после Пасхи

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Красная горка в этом году выпала на воскресенье, 9 мая. В этот день стоит посетить храм и радоваться, а вот приходить на кладбище церковь не рекомендует. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус.

Красная горка, Красная Пасха, или Фомино воскресенье — праздник, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. В церкви есть другое название это дня — Антипасха. В этот день вспоминается случай, который произошел с апостолом Фомой. Он был один из апостолов, кто не верил в возможность воскресения Христа.

— Когда уже Жены-Мироносицы видели Христа воскресшим, и сами некоторые апостолы с ним уже встречались, Фома говорил, что этого не может быть, пока он не вложит свои руки в его раны, своими глазами не увидит его воскресшим, — говорит Геронимус.

И на восьмой день Господь явился к своим ученикам, среди которых был Фома. По словам священника, в праздник вспоминается уверение Фомы в воскресение Христа. Богослужение в Красную горку совершается чуть менее торжественно и по другому уставу, нежели на Пасху.

— Красная — от слова красивая, вероятно, связана с тем, что это первый день после большого перерыва, когда разрешены венчания. Традиционно пары старались приурочить свои свадьбы к этому дню, было большое количество венчаний — торжественно и красиво. Нарядные люди, невесты, — говорит священник.

Он добавил, что заупокойные богослужения в пасхальное время в церкви по уставу не совершаются, и первый день, когда они начинаются, называется Радоница — ближайший вторник после Красной Пасхи. Поэтому на Красную горку на кладбище ходить не рекомендуется.

— Многие люди и на Пасху, и Светлую седмицу стараются прийти на кладбище. Но это неправильно. Церковь, наоборот, в этот день предлагает людям ликовать, радоваться, что воскрес Христос, смерть побеждена. И вот на Радоницу мы идем на кладбище, чтобы и там отметить Пасху, — сказал Геронимус.

Он добавил, что в этот день лучше посетить храм, ведь Красная Пасха — важный и значимый праздник для православных. Если кто-то планирует свадьбу, то, по словам священника, еще есть время, чтобы договориться о ее проведении в это воскресенье. И важно не грустить, хотя это важно всегда, добавил Геронимус.

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