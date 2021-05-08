Подносил патроны и заряжал диски. Григорий Стародубцев был «вторым номером» в пулеметном расчете, а потом продолжил службу в артиллерии

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем цикл публикаций, в которых столичные ветераны рассказывают о своем боевом пути. Сегодня нашим гостем стал ветеран Великой Отечественной и Советскояпонской войн Григорий Федосеевич Стародубцев.

Наш герой родом с Украины. Его отец, Федосей Антонович, считался человеком грамотным, он работал бухгалтером в колхозе.

— Но в 1936 году его репрессировали и направили работать на шахту, где он вскоре и погиб, — рассказывает ветеран. — А мать, Пелагея Фоминична, с тринадцатью детьми осталась в деревне. Она была неграмотной и работала простой колхозницей. Когда расписывалась в ведомости, ставила крестик. Когда я подрос, научил ее писать, чтобы она могла расписываться.

Перед самой войной, в конце 1930-х годов, пару лет был неурожай, поэтому голодало все село. В семье Стародубцевых умерло больше половины детей, остались в живых только четверо. Григорию с малых лет приходилось помогать матери, чтобы как-то выжить. Он работал трактористом в колхозе «Новая жизнь».

— Помню, зимой смотрю в окно, идет женщина и падает, потом оказалось — умерла. Даже поднять было некому, чтобы отнести на кладбище. Так все были обессилены, — вспоминает Григорий Федосеевич. — И, как назло, в 1941 году ожидался большой урожай. Но напали немцы, Украина была оккупирована, местное население заставляли работать. А урожай отправляли в Германию.

Начало войны

Мужчина чуть не со слезами на глазах вспоминает издевательства фашистов. Как-то приходит он на мельницу, чтобы сделать масло. Ему выдают бутылку и спрессованный жмых, оставшийся от зерна. Он накинулся и стал есть. Фашист засмеялся и сказал, что это «Сталинский шоколад». Немцы очень жестоко обращались со всеми и заставляли работать без отдыха. За малейшую провинность назначали удары палками. Однажды досталось сестре Григория, Марии. При этом на экзекуцию собирали все село, чтобы все видели.

Судьба семьи

Григория Федосеевича после освобождения села советскими войсками призвали в армию. А когда роту Стародубцева отправили на фронт, Великая Отечественная война окончилась, бойцы только и успели доехать до тех мест, где вчера шли бои. Было обидно: новобранцев накормили кашей, погрузили в эшелон и направили в другое место, но куда — не сказали. Ехали на поезде целых две недели. Оказалось — на Дальний Восток, воевать с Японией.

— Мы ехали в Монголию, где по пустыне Гоби, а это третья по величине пустыня в мире, мы шли в сторону Маньчжурии, — вспоминает Стародубцев. — Технику везли верблюды. Очень было жарко, воды не хватало. Постоянно хотелось пить. Несколько красноармейцев погибли от полученных тепловых ударов.

При этом с войсками шли саперы с буровыми установками и пытались бурить скважины, чтобы добыть воды. Но в большинстве случаев такие попытки были безрезультатными. А когда вода попадалась, то делали большие запасы на будущее.

В японской войне Стародубцев служил в составе пулеметной роты. Был «вторым номером» у своего односельчанина Андрея Колпакова.

— Тот стрелял по врагу из ручного пулемета Дегтярева, — рассказывает ветеран, — а я подносил патроны и заряжал диски. Мы с Андреем понимали друг друга с полуслова, так как были знакомы с детства. Как-то на него накинулся японец и начал душить. Вот здесь мне пригодились полученные знания. Я довольно быстро, из винтовки, убил врага и спас своего товарища. За этот бой, когда было уничтожено много противников, Андрея наградили орденом Славы третьей степени, а меня медалью «За боевые заслуги». Колпаков потом в деревне долго вспоминал, как я его спас, и выражал большую благодарность моей матери.

Война с Японией, в отличие от Великой Отечественной, закончилась быстро. Но наших солдат демобилизовали не скоро. У Стародубцева срочная служба продлилась шесть с половиной лет.

— Мне даже предложили служить дальше, и я остался на сверхсрочную, — рассказывает ветеран. — Продолжил службу в артиллерии, в Забайкалье, был старшим вычислителем. Рассчитывал траекторию стрельбы из артиллерийского орудия, учитывая направление ветра, скорость и многие другие параметры.

ДОСЬЕ

Родился Григорий Федосеевич в селе Рогово Луганской области 26 марта 1927 года. После Великой Отечественной войны остался служить, вышел в отставку в 1979 году. В 1951 году познакомился с супругой Марией Дементьевной, с которой прожил 66 лет. Родились двое сыновей. Награжден орденом Отечественной войны и ведомственными наградами.

Читайте также: История Великой Победы: ветеран Евгения Семенова спасла сотни людей