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«Измена — это образ жизни»: топ-5 знаков зодиака среди мужчин, склонных к предательству
Фото: pexels.com

«Измена — это образ жизни»: топ-5 знаков зодиака среди мужчин, склонных к предательству

Василий Плиткин

Общество

Для некоторых знаков зодиака измена — это образ жизни. Конечно, стоит понимать, что и среди знаков есть исключения. Астролог Галина Янко поможет изучить зодиакальную характеристику партнера и избежать множества проблем.

Особым коварством отличаются именно эти пять знаков Зодиака, будьте осторожны!

5-е место — Лев

Лев берет от жизни все. Он любит пускать пыль в глаза только для того, чтобы чувствовать себя на высоте. Этот знак зодиака часто изменяет. Когда Лев заводит отношения на стороне, он может создать любой образ и чувствовать себя настоящим ловеласом.

4-е место — Овен

Овны умны и изворотливы, а если их заподозрят в измене, они так все вывернут, что обвинитель еще сам останется виноват. Им сложно остановиться на одном партнере и хранить верность. К тому же по странной логике этого знака Зодиака, измена — это благо, помогающее сохранить брак. Овен стремится завоевать любовь и уважение к себе постоянно, и одного человека для собственного эго ему мало.

3-е место — Близнецы

Близнецы могут легко вести двойную жизнь. Дома быть примерным мужем и отцом, а за пределами иметь бурные отношения. Именно этот знак чаще остальных прельщают кратковременные курортные и служебные  романы. Им нужна свобода действий без ограничений. Для Близнецов измена — не порок, легкие отношения — стиль жизни.

2-е место — Рак

Раки не умеют ценить семейное счастье. Чаще всего живут эмоциями, а не головой. С Раком трудно договориться, он слушает только себя и в случае измены не будет просить прощения, а скинет свою вину на вас. Так что приготовьтесь выслушивать, что это вы создали невыносимые условия и ему ничего не оставалось делать, как найти другой вариант.

1-е место — Стрелец

Победитель рейтинга неверных знаков — Стрельцы, вечно находящиеся в поиске идеала. Он не может отказаться от интересной и соблазнительной жизни. К тому же он всех в себя влюбляет, ведь обладает сильным характером и харизмой. Для Стрельцов измена — это их образ жизни.

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