Почему люди выбирают одежду с кричащими брендами

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Психологи сравнили представителей сильного пола с павлинами. Благодаря исследованию специалисты выяснили, что когда мужчины хотят «распушить хвост», они подбирают более брендированные предметы гардероба с яркой эмблемой. «Вечерка» выясняла, почему люди пытаются привлечь внимание с помощью логотипов.

Исследование одного из зарубежных университетов показало, что более удачные партнеры — мужчины, которые не выставляют бренд напоказ. Для опроса отобрали 376 добровольцев из числа студентов и продемонстрировали им две рубашки поло. На одной логотип был крупным, на другой — маленьким. Студенты должны были представить себе мужчину, одетого в одну из этих рубашек, и оценить по шкале от 1 до 100 различные параметры. В результате ученые пришли к утверждению, что для краткосрочных отношений мужчины скорее выберут поло с крупным логотипом, при этом для знакомства с родителями предпочтут более скромный, невызывающий наряд.

Так что броские крупные логотипы, как и яркие наряды, — это, безусловно, способ выделиться, поясняет «Вечерке» практикующий семейный психолог Елена Максимова.

— И такой способ привлечь к себе внимание свойственен не только мужчинам, но и женщинам. Некоторые представительницы прекрасного пола предпочитают посреди дня надевать на себя яркие украшения и аксессуары. Но это лишь пыль в глаза.

По словам эксперта, люди, которые стремятся выделиться дорогими вещами, а не поступками, в большинстве случаев не готовы заводить серьезные отношения.

— Им важно подчеркнуть свою значимость. Они обычно создают видимость благополучия, чтобы добиться уважения.

При этом у них могут быть огромные кредиты, съемные квартиры и неоплаченные платежи за квартиру, — рассказывает Максимова. — Отчасти так себя ведут дети в возрасте трех-четырех лет. Они идентифицируют свою крутость с новой машинкой, платьицем и игрушкой.

Можно сделать вывод, что взрослые люди с таким поведением — инфантильны.

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