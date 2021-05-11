Сливочное масло оказалось без молока. Его заменил растительный жир

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Росконтроль проверил качество 23 образцов сливочного масла. Как выяснилось, почти две трети продукта — фальсификат.

Эксперты проверяли масло жирностью 82,5 процента, стоимостью от 218 до 820 рублей за килограмм. Его закупали как в крупных сетях, так и в небольших торговых точках.

— Качество сливочного масла всегда вызывало вопросы, ведь из-за высокой себестоимости этот продукт подделывают чаще других, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Чтобы сэкономить на дорогом молочном жире, недобросовестные производители используют смеси на основе растительных жиров, в том числе пальмового масла, а также заменители на основе говяжьего или свиного жира, которые дешевле не только молочного, но и растительного жира. Пытаясь предложить максимально низкие цены на свой товар, дельцы бессовестно обманывают покупателей и подвергают их здоровье риску.

Как пояснила эксперт, пищевая ценность суррогатов существенно отличается от натуральных молочных продуктов, а говяжий или свиной жир к тому же содержит большое количество трансжиров.

Экспертиза подтвердила опасения экспертов: масса фальсификата была выявлена в сегменте экономкласса. Большинство дешевого масла состоит из растительных жиров. Так, например, маслозавод в Подмосковье почему-то выпускает масло под названием «Белорусские просторы», где доля молочного жира — всего около одного процента. Столько же жира и в продукции «Белорусского Дома Масла». При этом, как выяснили эксперты, такого предприятия вообще нет в реестре производителей соседней республики! По одному проценту молочного жира в продукции брендов «Башкирское», «Лав продукт», «Вологодское деревенское», «Молоко плюс», «Адыгейское золотое», а также «Брест Литовск». Последнее масло, как пояснили его производители, лишь подделка под известный бренд.

— Еще один способ обмануть покупателя — экономия на количестве жира. У большинства образцов, уличенных в замене молочного жира на растительный, и жирность оказалась существенно ниже, чем указано в маркировке, — пояснила Ирина Аркатова. — Абсолютным лидером по этому пункту стало масло «Белорусские просторы». В нем всего 49 процентов жира вместо заявленных на этикетке 82,5 процента.

А есть ли вообще нормальное масло? Оказывается, да. Это «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Молочные узоры», «Фермерская коллекция», Billa, «Можайское» и «Молоколамск».

— Если хотите купить качественный продукт, отправляйтесь в известную торговую сеть, но при этом все равно обращайте внимание на цену, — советует диетолог Анна Кудрявцева. — Масло за 200– 300 рублей за килограмм — точно не сливочное. Это просто смесь вредных жиров.

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