Имеет ли значение формат магазина

Фото: Торговая сеть Пятерочка

В столице растет число магазинов-дискаунтеров, где товары могут лежать прямо в коробках на полу. «Вечерняя Москва» опросила читателей, имеет ли для них значение формат магазина.

Елена Хотенкова, менеджер по рекламе:

— Для меня имеет значение качество продуктов. Я живу в Новом Марфине, у нас вообще нет сетевых магазинов. Все — небольшие, на первых этажах домов. Хожу в один такой и очень довольна: хоть и маленький, но продукты всегда свежие и в торговом зале чистота.

Сергей Зуев, предприниматель:

— У нас в семье шесть человек, у всех свои «хотелки», поэтому лично для меня главное — ассортимент. Самый широкий, конечно, в гипермаркете, поэтому каждую субботу ездим туда с женой, забиваем полный багажник продуктами.

Марина Литвиненко, домохозяйка:

— Для меня важна атмосфера. Рядом с моим домом несколько сетевых магазинов, но хожу в один — самый просторный. Там есть где с тележкой развернуться, выкладка товаров удобная, всегда вежливые консультанты. Последнее, кстати, большая редкость. Во многих магазинах консультантов вообще не сыщешь, есть только кассиры, и к ним очередь.

Степан Шмулев, инженер:

— Для меня важна цена. Давно обратил внимание, что одни и те же продукты в разных магазинах стоят по-разному. Поэтому я и закупаюсь в дискаунтерах — раньше их называли оптовиками. Живу один, ем примерно одно и то же, поэтому узкий ассортимент меня не смущает.

Валерия Светлакова, дизайнер:

— Я эстет, люблю магазины с красивым интерьером, и чтобы обязательно были готовые блюда, потому что времени на кулинарию у меня, как правило, нет. Да, такие магазины дороже обычных, но экономить на продуктах я не хочу.

Виталий Горин, фитнес-тренер:

—У меня 12-часовой рабочий день, поэтому любимый формат магазина — тот, который ближе к дому. В Москве, мне кажется, уже почти не осталось этих провинциальных сельмагов, где в одном отделе покупаешь мясо, в другом — молочку, в третьем — хлеб. А супермаркет — он супермаркет и есть: они все примерно одинаковы.

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