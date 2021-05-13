Как избавиться от сорняков на грядках

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По статистике, львиную долю времени (до 75 процентов) огородники тратят на борьбу с сорняками. Многие поняли, что без химии тут не обойтись.

В разумных пределах использовать ее необходимо.

— Не надо бояться гербицидов, если вы соблюдаете нормы их расходования, — уверяет агроном Антон Ващенко. — Но, выбирая нужные препараты, желательно, конечно, проконсультироваться со специалистом, ведь сегодня средства для борьбы с сорняками имеют свои «направления». Так, «Раундап», например, безвреден для людей и прекрасно борется с однолетними двудольными растениями. Стоит недорого — до 200 рублей.

А вот «Глифт БТ», по словам Антона, отлично работающий, требует особого подхода: его применяют на фазе развития растений: многолетние двудольные уничтожают на фазе розетки, злаковые — на фазе четвертого листа. Стоит препарат чуть дешевле, около 150 рублей.

— Средство «Торнадо» хорошо справляется с рогозом и надоедливым пыреем и вьюнками, это мощный препарат сплошного действия, в плодах и корнеплодах не накапливается. Стоит немало — до 1500 рублей за 0,5 литра, но этого вам хватит за глаза.

Многие уже оценили действие «Зонтрана», но он, предупреждает эксперт, используется на больших территориях, картофельных полях и довольно токсичен, стоит от 200 рублей за пробирку 5 мл.

Любителям газонов Антон советует обратить внимание на «Линтур». Им опрыскивают сорняки через пару дней после первого покоса и не заходят на газон минимум три дня. Стоит «Линтур» 25 рублей за пакет весом до 2 г.

— Грозный препарат «Зевс» может уничтожить даже побеги деревьев, той же сливы-самосейки, стоит от 60 рублей за флакон. Ну а сравнительно новый «Чистогряд» используют для уничтожения злаковых сорняков. Перед посевом газона обработайте им почву, стоит от 40 рублей за флакон (25 мл).

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