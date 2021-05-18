Роскошь майского цветения: в Москве высадят более 54 миллионов декоративных растений

Триумфальная арка / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Весна окончательно вступила в свои права, вот-вот наступит лето, и лучшее тому свидетельство — цветочные ковры, которые устилают парки, сады, площади и бульвары столицы. «Вечерка» выяснила, какие цветы будут украшать город в этом году.

До недавнего времени полюбоваться декоративными цветами можно было только в оранжереях, а на открытых клумбах одними из первых они появились в Аптекарском саду. По словам директора этого ботанического сада Алексея Ретеюма, город сейчас — на пике цветения.

— Сегодня большинство людей предпочитают проводить время на открытом воздухе из-за красоты окружающей природы, — уверен он. — Стоит бросить все и пойти наслаждаться прекрасными растениями.

На улицах города еще в самом начале мая зацвели тюльпаны. Они ожидали своего часа с осени прошлого года, когда озеленители посадили луковицы этих нежных цветов, и с приходом по-настоящему теплой погоды одними из первых порадовали москвичей. Появилась виола — приход весны цветы встретили в теплицах, а едва погода устоялась, переселились на клумбы. Всего в этом году высадят 54 миллиона цветов, их композиции будут сменять одна другую до глубокой осени.

Главные цветники — на Манежной площади, в Новопушкинском сквере, на Новом Арбате, Триумфальной площади, в сквере у Большого театра, на Поклонной горе. В ознаменование Года науки и технологий на вылетных магистралях озеленители создадут композиции в форме молекул ДНК, атомов и шестеренок.

Самый большой цветочный ковер — на Кутузовском проспекте, у Триумфальной арки. По традиции, зародившейся в 2012 году, когда Россия праздновала 200-летие победы над Наполеоном, растения подбираются под цвета мундиров русских гвардейских полков.

Сквер у Большого театра

Площадь: более 400 квадратных метров

Цветы: бегония красная клубневая, цинерария серебристая

Количество: более 30 тысяч

Манежная площадь

Площадь: 900 квадратных метров

Цветы: агератум, астильба Арендса, астра итальянская, бегония изящная, вербена буэнос-айресская, пеларгония зональная, физостегия, цинерария приморская, шалфей

Количество: более 50 тысяч

Триумфальная арка

Площадь: 6000 квадратных метров

Цветы: агератум, бегония изящная, канна, колеус гибридный, кохия, пеларгония зональная, тагетес отклоненный, цинерария

Количество: 400–500 тысяч

Новопушкинский сквер

Площадь: 320 квадратных метров

Цветы: астильба, хоста, пеларгония зональная

Количество: около 30 тысяч

Двор Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Площадь: около 350 квадратных метров

Цветы: агератум, бегония изящная, овсяница сизая, сальвия блестящая, хоста гибридная, цинерария

Количество: около 30 тысяч

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