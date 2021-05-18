Роскошь майского цветения: в Москве высадят более 54 миллионов декоративных растений
Весна окончательно вступила в свои права, вот-вот наступит лето, и лучшее тому свидетельство — цветочные ковры, которые устилают парки, сады, площади и бульвары столицы. «Вечерка» выяснила, какие цветы будут украшать город в этом году.
До недавнего времени полюбоваться декоративными цветами можно было только в оранжереях, а на открытых клумбах одними из первых они появились в Аптекарском саду. По словам директора этого ботанического сада Алексея Ретеюма, город сейчас — на пике цветения.
— Сегодня большинство людей предпочитают проводить время на открытом воздухе из-за красоты окружающей природы, — уверен он. — Стоит бросить все и пойти наслаждаться прекрасными растениями.
На улицах города еще в самом начале мая зацвели тюльпаны. Они ожидали своего часа с осени прошлого года, когда озеленители посадили луковицы этих нежных цветов, и с приходом по-настоящему теплой погоды одними из первых порадовали москвичей. Появилась виола — приход весны цветы встретили в теплицах, а едва погода устоялась, переселились на клумбы. Всего в этом году высадят 54 миллиона цветов, их композиции будут сменять одна другую до глубокой осени.
Главные цветники — на Манежной площади, в Новопушкинском сквере, на Новом Арбате, Триумфальной площади, в сквере у Большого театра, на Поклонной горе. В ознаменование Года науки и технологий на вылетных магистралях озеленители создадут композиции в форме молекул ДНК, атомов и шестеренок.
Самый большой цветочный ковер — на Кутузовском проспекте, у Триумфальной арки. По традиции, зародившейся в 2012 году, когда Россия праздновала 200-летие победы над Наполеоном, растения подбираются под цвета мундиров русских гвардейских полков.
Сквер у Большого театра
Площадь: более 400 квадратных метров
Цветы: бегония красная клубневая, цинерария серебристая
Количество: более 30 тысяч
Манежная площадь
Площадь: 900 квадратных метров
Цветы: агератум, астильба Арендса, астра итальянская, бегония изящная, вербена буэнос-айресская, пеларгония зональная, физостегия, цинерария приморская, шалфей
Количество: более 50 тысяч
Триумфальная арка
Площадь: 6000 квадратных метров
Цветы: агератум, бегония изящная, канна, колеус гибридный, кохия, пеларгония зональная, тагетес отклоненный, цинерария
Количество: 400–500 тысяч
Новопушкинский сквер
Площадь: 320 квадратных метров
Цветы: астильба, хоста, пеларгония зональная
Количество: около 30 тысяч
Двор Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Площадь: около 350 квадратных метров
Цветы: агератум, бегония изящная, овсяница сизая, сальвия блестящая, хоста гибридная, цинерария
Количество: около 30 тысяч
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