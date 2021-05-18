Технологии строительства новых жилых комплексов — какой дом выбрать

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При выборе жилья в новостройке важно понимать, по какой технологии строится дом. Здания из тех или иных материалов имеют различные сроки строительства, период эксплуатации, технические характеристики, что влияет как на качество готовой недвижимости, так и на ее стоимость. На сегодня застройщики высотных зданий используют при работе монолитные, панельные и кирпичные принципы домостроения. Какой из них лучше? И какому комплексу отдать предпочтение?

Монолитные и монолитно-кирпичные новостройки

В большинстве случаев новые жилые комплексы строятся с использованием монолитного железобетонного каркаса. Стены могут заливаться бетоном непосредственно на площадке или выстраиваться из кирпича. Такие высотки получаются надежными, теплыми и долговечными. Их главными преимуществами от остальных новостройках являются:

• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

• возможность организации свободной планировки жилья;

• повышенная сейсмическая устойчивость;

• равномерная усадка.

Корпуса из монолита можно возводить в любой конфигурации, воплощая в жизнь даже самые сложные архитекторские идеи. За счет повышенной прочности на кровле часто устанавливают бассейны, оборудуют террасы и зоны для отдыха.

Панельные дома

Панельное домостроение относится к доступной технологии, которая используется при возведении домов класса «эконом». Строительные работы осуществляются посредством готовых панелей, которые доставляются на стройплощадку и монтируются прямо на месте. Это обеспечивает высокую скорость застройки и позволяет строителям предлагать недвижимость по доступной цене. Однако домостроение из панелей проигрывает монолиту по энергоэффективности, имеет проблемы со звукоизоляцией и не позволяет разрабатывать необычные планировки.

Кирпичные здания

Кирпичные новостройки являются самыми дорогостоящими по технологии и требуют больших затрат времени. Но вместе с тем они обладают множеством преимуществ:

• высокая звуко- и теплоизоляция;

• продолжительный период службы (около 100 лет);

• прочность, надежность;

• поддержание комфортного микроклимата;

• экологическая чистота.

Приобретение жилья требует взвешенного решения для всех людей. Квартира покупается на десятилетия, поэтому прежде чем выбрать тот или иной вариант, стоит обратить внимание не только на цены или расположение, но и на особенности строительства.

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