Адыгейскому сыру не хватило жирности, а вкус эксперты признали кисловатым

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Росконтроль проверил качество сыра «Адыгейский» популярных федеральных брендов: «Адыгейский молзавод», «Гиагинские сыры», «Красногвардейский Молочный Завод», «Предгорье Кавказа» и «Свежий ряд».

Этот сыр — один из наиболее популярных, потому что стоит относительно недорого — от 570 до 750 рублей за килограмм.

— Адыгейский сыр поступил в массовое производство в 1980-х годах. Изготавливают его на многих молочных заводах, однако название «Адыгейский сыр» имеют право использовать только предприятия, расположенные на территории Республики Адыгея, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Этот сыр, по словам эксперта, считается мягким, потому что его делают исключительно из коровьего молока. Несмотря на то что это гостовское название, лишь один из производителей («Адыгейский молзавод») указал стандарт в маркировке. Остальные сыры изготовлены по техническим условиям производителя. То есть доверия к ним меньше.

— Название «Адыгейский» имеет два значения: вид сыра по ГОСТу и наименование места происхождения. Это вносит путаницу и вводит в заблуждение потребителей, однако вины производителей в этом нет. Эта правовая коллизия, обусловленная сосуществованием действующего ГОСТа и свидетельства Роспатента о наименовании места происхождения, — пояснила Ирина Аркатова.

Как выяснилось, все участники теста имеют некоторые отклонения от параметров, прописанных в стандарте по органолептическим свойствам, содержанию влаги и жира. При этом все сыры действительно сделаны из молока, заменителей молочного жира не обнаружено.

Особое внимание, по словам Ирины Аркатовой, стоит обратить на показатель «массовая доля жира в сухом веществе». У сделанного по ГОСТу «Адыгейского» она должна быть 45 процентов. Такая жирность указана в маркировке образцов «Адыгейский молзавод», «Красногвардейский Молочный Завод», «Предгорье Кавказа». В последнем сыре фактически жира оказалось немного меньше — 44,12 процента. Куда более серьезное отклонение выявлено в образце «Гиагинские сыры». Массовая доля жира в сухом веществе этого сыра — всего 36,41 процента, что гораздо меньше и гостовских 45 процентов, и даже 40 процентов, указанных на этикетке.

К внешнему виду проверенного сыра претензий у экспертов не возникло. А вот вкус у сыра оказался слабо сырным. Причем у продукции брендов «Гиагинские сыры» и «Свежий ряд» к тому же кисловатый. В сыре «Предгорье Кавказа» эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки и покупать его не рекомендуют. Несмотря на некоторые недостатки, к покупке рекомендованы три образца: «Адыгейский молзавод», «Красногвардейский Молочный Завод» и «Свежий ряд».

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