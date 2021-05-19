Родительская подмена: можно ли дарить ребенку робота-собаку вместо живого питомца

Фото: Виктория Калачева

Почти каждый ребенок мечтает о собаке, но далеко не все родители могут ее себе позволить. Причины тому разные — аллергия, частые переезды, отсутствие большого количества свободного времени или просто нелюбовь к животным. В таком случае заботливые россияне отчаянно пытаются найти альтернативу четвероногому другу. Один из таких вариантов — робот-собака. В чем преимущество этой техники, сколько стоит такая игрушка и насколько она безопасна для детской психики — в материале «ВМ».

Лает, но не кусает

Сейчас различные интернет-магазины предлагают родителям широкий ассортимент «железных друзей» для малышей. В зависимости от своего функционала роботы-собаки делятся на несколько ценовых категорий. Стоимость самого простого варианта начинается в пределах тысячи рублей. Например, роботы YCOO n'Friends умеют двигаться, лаять и реагируют на прикосновения. Собаки фирмы «Кибер пес» уже стоят порядка 5500 рублей. Ими можно управлять с помощью жестов, у них есть световые и звуковые эффекты, подсветка. Более дорогое удовольствие — роботы-собаки WowWee ChiP за 16 000 рублей. Это радиоуправляемая и программируемая интерактивная игрушка. Она реагирует на звуки, движения, прикосновения, ходит и ездит.

«Железный товарищ» совсем другого уровня — роботы-собаки компании 3Logic Group, официального представителя Unitree Robotics в России и СНГ. Их стоимость начинается от миллиона рублей (все зависит от комплектации). Это самые быстрые роботы в мире, которые умеют прыгать, делать сальто, переносить небольшие грузы, сканировать местность, составлять карты и копировать движения настоящей собаки. Как пояснила «ВМ» маркетолог компании 3Logic Виктория Калачева, этих роботов в первую очередь привезли для российских вузов — это мощнейшая платформа для программирования. Но они очень понравились и детям, поэтому некоторые предприниматели покупают себе таких собак для «увеличения конверсии», — уточнила собеседница.

Фото: Виктория Калачева

— Прежде всего, эти роботы предназначены для научных и промышленных целей. Они обладают набором определенных функций для коммерческого сектора, логистики, патрулирования, промышленности. Также, к примеру, возможна оцифровка помещения, построение карт местности с помощью специального дополнительного оборудования, устанавливаемого на робота. Поэтому применение в плане возможностей безграничное. Развлекательная функция у наших роботов-собак самая последняя, но дети их очень любят. Я думаю, что бионические роботы в ближайшие 5–10 лет заменят опасный функционал в ряде профессий, — подчеркнула Виктория Калачева.

Дипломатия и никакой самодеятельности

Насколько безопасна и хороша замена живой собаки роботом, «ВМ» узнала у детского и семейного психолога Натальи Наумовой. По словам специалиста, родители дарят ребенку настоящую собаку для того, чтобы малыш научился взаимодействовать с живым существом, заботиться о нем, защищать. Робот же — лишь игрушка…

— То есть взаимодействие с настоящей собакой — это подготовка к общечеловеческим отношениям. А робот — это игрушка. Все равно что машинку купить на радиоуправлении. Она не может заменить настоящую собаку, но тоже способна позабавить малыша и развеселить его. Но стать полноценным другом робот не сможет. Покупать такую игрушку можно лет с четырех. Все зависит от ее функционала, — объяснила психолог.

Фото: rtoy.ru

По словам специалиста, такие подарки лучше не делать малышу неожиданно. Если ребенок изначально просил настоящего пса, а вместо этого получил робота — это скорее неприятный сюрприз. Наталья Наумова посоветовала родителям, если те не могут удовлетворить истинных желаний своего чада, обсудить такую подмену с ним. Когда к выводу о новой покупке придут обе стороны, она не станет разочарованием для самых маленьких членов семьи.

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