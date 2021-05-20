Уютные выходные: «Второй товар за 1 рубль» на весь домашний текстиль в «Галамарте»

Фото: Пресс-служба «Галамарта»

Пледы, мягкие покрывала и полотенца, приятное на ощупь постельное белье, подушки, красочные скатерти — это прежде всего вопрос нашего ежедневного комфорта. И вот в «Галамарте» подоспела чудесная акция «Второй товар за 1 рубль», которая будет действовать на весь домашний текстиль 22 и 23 мая.

И ассортимент порадует разнообразием. Например, обратите внимание на пледы и покрывала PROVANCE — яркие или в пастельных тонах. Или на постельное белье, неприхотливое в уходе, хорошо сохраняющее цвет и форму.

Пледы / Фото: Пресс-служба «Галамарта»

Постельное белье / Фото: Пресс-служба «Галамарта»

Для сладких снов — новые подушки, ну а ванную комнату можно «обновить» полотенцами: хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, мягкие и пушистые.

Полотенца / Фото: Пресс-служба «Галамарта»

И про кухонный текстиль не забудьте: фартуки, прихватки, новые яркие скатерти способны мгновенно преобразить помещение.

Кухонный текстиль / Фото: Пресс-служба «Галамарта»

Кухонный текстиль / Фото: Пресс-служба «Галамарта»

Словом, можно спокойно заниматься шопингом, вообще не обращая внимания на цены!

+7 (800) 250-00-25

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль на домашний текстиль» действует 22 и 23 мая 2021 года в розничных магазинах «Галамарт».

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