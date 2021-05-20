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Видеопроект о благоустройстве Капотни завоевал «интернет-Оскар»
Фото: Gigarama.ru

Видеопроект о благоустройстве Капотни завоевал «интернет-Оскар»

Никита Миронов  

Общество

Веб-проект стал победителем XXV Международной премии в области интернета The Webby Awards. Медиапроект, созданный творческой командой «Гигарама», рассказал о том, как реализация программы «Мой район» и модернизация московского НПЗ «Газпром нефти» преобразили район Капотня. За победу вместе с российским проектом боролись участники из США, Гонконга, Дании и Канады.

The Webby Awards — это самая желанная международная веб-премия, которая уже 25 лет отмечает лучшие проекты и компании в сфере интернет-контента. В 2021 году в разных номинациях боролись более 13 тысяч работ таких известных брендов, как Google, Apple, Marvel, Netflix, HBO и многих других. Лучшие проекты определили интернет-пользователи и профессиональное жюри.

В итоге интерактивный проект «Пой, район!» получил «интернет-Оскар». В рамках проекта авторы — лаборатория «Гигарама» (холдинг News Media) — рассказали, как в последние годы изменилась Капотня. Бывшая промзона преобразилась в комфортный, уютный район: появились площадки для пикников и детские городки, велодорожки и экотропы, уличные тренажеры и скейт-парк. Вместо нелегальных гаражей и строительного мусора жители теперь могут наслаждаться панорамой Москвы-реки, расположившись в удобных шезлонгах.

мнпзМой районмодернизация
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