Пельмени, «Царь-рыба» и уединение. Как отдыхает Владимир Путин

Фото: Администрация президента РФ

Летом 2021 года Владимир Путин, вероятно, будет отдыхать «урывками», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, такой отпуск нельзя назвать полноценным, хотя несколько свободных дней президент все же может найти. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, как именно российский лидер любит отдыхать больше всего, и собрала самые интересные истории из отпусков главы государства.

«Чтобы никто не приставал»

В марте 2001 года Путин на втором году своего первого президентского срока «внезапно», как отмечала пресса, берет недельный отпуск. Это действительно было неожиданно, учитывая, что в последующие годы Путин завел традицию отдыхать в августе, но никак не в марте.

— Президент захотел отдохнуть, чтобы никто не приставал, — рассказывали в администрации главы государства, комментируя спонтанное решение лидера страны.

Тогда Путин на неделю отправился в Хакасию. Власти официально не уточняли, где именно он остановился. В СМИ между тем шла информация, что президент удалился на горнолыжный курорт «Гладенькая», вокруг которого раскинулись десятки целебных, по заверению местных жителей, хакасских озер.

Фото: Администрация президента РФ

Ел пельмени, видел маралов

Летом 2003 года Путин побывал на Алтае, в Белокурихе, где совершил свой первый сплав на рафтах по горной реке Чарыш. Там же, как писали журналисты, национальный лидер ездил верхом на лошадях, ел пельмени, катался на речном трамвайчике, прогуливался по пасеке и мараловой ферме (марал — благородный олень — прим. «ВМ»).

Без забавных курьезов на отдыхе не обошлось: по словам журналистов, во время сплава по реке Путин встретил некоего всадника. Он оказался местным рыбаком, который, сидя верхом на коне, занимался промыслом. Президент в шлеме, очках и жилете подошел к незнакомцу и спросил об улове.

— Давайте плывите отсюда, тут сейчас Путин поедет! — ответил рыбак, не узнавший главу государства.

Фото: ITAR-TASS

Борьба с щукой, ночь в юрте и душа

Любимое место отдыха Путина — Сибирь и все, что с ней связано. В этих краях глава государства бывал неоднократно. В Кремле отмечали, что именно там Путин предпочитает «уединяться на несколько дней».

— Видимо, он так прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит, — объяснял пресс-секретарь главы государства Песков.

Президент бывал в Сибири и в 2014 году, и в марте 2017-го, и в августе 2018-го, но один из самых интересных отпусков там у него случился в июле 2013 года. Тогда лидер РФ отдыхал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Сначала они прибыли в Туву, где покатались на катере на высокогорном озере Ак-Аттыг-Холь, после чего переночевали в юрте. На следующий день Путин сумел выловить 21-килограммовую щуку, обитательницу небольшого озера Токпак-Холь.

Песков в деталях описывал рыбалку президента: у того поначалу не клевало, но подоспел егерь и дал президенту блесну «Царь-рыба». Приспособление с могучим названием привлекло щуку, но она, по словам представителя Кремля, еще три минуты боролась с президентом и только потом сдалась. Котлеты из нее были очень вкусные, не без иронии добавлял Песков.

Но на этом приключения не закончились: далее Путин отправился к Енисею. Возле его притока — на реке Урбун — к президенту присоединился премьер-министр Дмитрий Медведев. Они много общались, вместе рыбачили и купались, уточнял пресс-секретарь президента.

Фото: Администрация президента РФ

Снегоходы, лыжи и нулевая температура

Президент России отдыхает не только в теплый сезон, но и, если выпадает такая возможность, закаляется на холоде. Так, в январе 2010 года Путин в компании с Медведевым рассекал на лыжах и снегоходах по Красной Поляне. В свободное время они также общались с туристами, раздавали автографы всем желающим и согревались в небольшом местном кафе.

Это был не первый отдых Путина среди снежных массивов: он посещал Сочи и ранее, а также наведывался туда позднее в другие годы.

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