«Не хотели брать даже простым менеджером»: как москвич с собакой путешествует по России с домом на колесах

Фото из личного архива Руслана Внедорожного

Автопутешественник из Москвы Руслан Внедорожный вместе со своим четвероногим другом Ричи исследует Россию. В своем видеоблоге мужчина рассказывает, как можно интересно и бюджетно узнать родную страну. Чтобы поездка была максимально комфортной, он возит с собой кемпер — домик на колесах. Это позволяет экономить на гостиницах и ресторанах. В передвижном жилище есть все, чтобы воссоздать домашний уют. «Вечерняя Москва» пообщалась с Русланом и узнала, в какие теперь края он держит путь.

Вперед за мечтой

«Подальше от цивилизации и мегаполисов, к природе и простору» — так описывает свое решение поменять жизнь Руслан Внедорожный, который вот уже четыре года колесит вместе со своим любимым питомцем по необъятным просторам России.

Идея объездить страну вдоль и поперек пришла к москвичу еще в детстве. Однако Руслан стал IT-менеджером, трудился в крупной столичной компании. В 2008 году он потерял работу из-за кризиса и решил: пришло время круто все изменить и отправиться в путь.

— Лишившись руководящей должности, меня из-за кризиса не хотели брать даже простым менеджером. Долго я маялся, но потом вспомнил о своей мечте и начал действовать. Собрал группу единомышленников, создал клуб автопутешественников «Аргонавт». Мы организовывали увлекательные поездки, объединяя незнакомых людей. Это была хорошая возможность завести новых друзей и путешествовать в кругу тех, кто связан с тобой общими интересами, — рассказал мужчина.

Спустя время клуб распался, но Руслан загорелся новой мечтой — объехать за несколько лет всю Россию. На тот момент у путешественника уже появился новый компаньон, который, как выяснилось, без азарта и приключений не представляет свою жизнь. Речь идет о джек-рассел-терьере Ричи.

Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного

— Это неугомонная порода, которая долгое время не может сидеть на одном месте. Вот ему говоришь: Ричи, поехали в магазин! Он, даже если будет спать крепким сном, услышав такое, сразу подорвется и помчится. В этом мы похожи, — заметил собеседник «ВМ».

В пути компаньоны с 2017 года и уже успели исследовать больше половины регионов РФ. Чтобы путешествие было в удовольствие, друзья передвигаются с самодельным домом на колесах. В нем имеется без преувеличения все что нужно: электричество от солнечных батарей на крыше, насосы и фильтры для воды, способные переработать даже грязную лужу, миниатюрная кухня и даже стиральная машина. Все это Внедорожный оборудовал своими руками.

На жизнь мужчина зарабатывает фрилансом и блогингом. Средств хватает на продукты, бензин и мелкие расходы.

Путешествие по-американски

Идею ездить, как говорит сам москвич, «из края в край» он подсмотрел у американцев, которые очень любят караванинг — путешествия на автодомах.

— Это очень интересный вид автотуризма, который не похож ни на что. Я перепробовал разные виды путешествий: с палаткой, просто на автомобиле, на разных автомобилях, на разных автодомах. Я путешествовал с прицепами разных размеров и понял, что привык к своему автомобилю, в нем уверен в плане бездорожья. Самое интересное начинается там, где заканчивается дорога, — говорит Руслан.

Преодолев более 15 тысяч километров с домиком на колесах, Руслан решился популяризировать это новое для нашей страны направление автотуризма.

Вместе с Ричи Руслан побывал на Северном Кавказе, в Архангельске, Смоленске, Мурманске и в самой северной точке материковой России — на полуострове Рыбачий.

Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного

Изначально, уехав летом 2017 года, путешественники планировали, что вернутся в родную Москву к зиме, но турне затянулось. Сейчас Внедорожный и Ричи проживают в Кабардино-Балкарии, где мужчина арендовал цех, чтобы построить большой дом на колесах и продолжить свою экспедицию:

— Для круглогодичного проживания в фургоне, в котором мы сейчас путешествуем, места все же маловато.

Когда передвижное жилище будет готово, Руслан и Ричи направятся на Дальний Восток.

Завистников хватает

Обо всех приключениях мужчина рассказывает в социальных сетях и видеоблоге: как попал в ураган под Ярославлем, умывался снегом в горах Кавказа, смастерил обогреватель из фена, когда ночь во Владимире выдалась холодной.

В интернете за путешественниками следят тысячи людей из разных уголков планеты. И поклонников, и завистников хватает, заметил Руслан, но последних все же больше.

Фото: Из личного архива Руслана Внедорожного

Некоторые даже хотят присоединиться к экспедиции, но автолюбитель уверен, что «у каждого свой путь».

— Мы все всегда придумываем себе какие-то проблемы. Тысячи причин придумываем себе, чтобы не сделать чего-то. Если вы задались целью, если вы очень этого хотите, то просто нужно к этой цели идти.

Сейчас путешественник продумывает глобальное турне по 40 регионам страны. Следующий пункт назначения — Брянская область. Впереди тысячи километров и десятки новых знакомств, которыми Руслан и Ричи дорожат больше всего.

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