Экосистемы столичных телеком-операторов признаны одними из лучших в мире

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы провел масштабное исследование и сравнил экосистемы крупнейших столичных операторов связи и ведущих зарубежных телекомов. По его итогам российская столица вошла в топ-5 городов по распространенности экосистемных решений у операторов связи, в топ-3 по направлениям телемедицины и развлечений и стала лидером по числу предлагаемых финансовых сервисов.

В исследовании приняли участие все операторы «большой четверки». Стоит подчеркнуть, что соревноваться им пришлось с лидерами отрасли из Нью-Йорка, Нью-Дели, Сингапура, Сеула, Пекина, Токио, Лондона, Берлина, Парижа и Мадрида.

— Экосистемный подход — это общемировой тренд, которому следуют многие городские правительства, крупные ИТ и телеком-компании, банковский сектор. Московские компании также движутся в этом направлении, создавая цифровые экосистемы, в которых пользователи могут получить полный комплекс необходимых им сервисов на единой площадке, — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

За прошедший год, кстати, в структуре услуг, предоставляемых крупнейшими телекоммуникационными операторами мира своим клиентам, произошли серьезные изменения. Так, согласно исследованию ДИТ, вырос процент медицинских и образовательных услуг, увеличилось потребление музыкального контента. При этом базовой платформой для внедрения новых экосистемных решений остались сферы IT, развлечений и транспорта.

Директор МТС в Московском регионе, одного из участников исследования, Дмитрий Рылов считает, что в столице созданы все необходимые условия для развития цифровых экосистем, которые помогают делать жизнь пользователей более комфортной, безопасной и организованной.

— МТС, будучи крупнейшим оператором в России по количеству абонентов мобильной и фиксированной связи, на сегодняшний день обслуживает более семи миллионов экосистемных клиентов, почти половина из которых приходится на Москву. Мы объединили 15 продуктовых приложений с единым клиентским ID, благодаря которому пользователи могут решать свои повседневные задачи максимально удобно и при этом получать скидки и бонусы, — добавил Дмитрий.