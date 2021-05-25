Банк «Открытие» увеличил объем кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу, на 10 процентов

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Кредитный портфель российского банка в сегменте малого и среднего бизнеса за первый квартал 2021 года вырос на 10 процентов, составив 166,3 миллиарда рублей. За этот период предприниматели, желающие расширить свой бизнес, получили в банке 5,5 тысячи кредитов.

За первые три месяца текущего года банк «Открытие» предоставил своим клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса 5,5 тысячи кредитов, тем самым вдвое превысив показатель за аналогичный период 2020 года. Сумма выданных предпринимателям кредитов составила 33 миллиарда рублей — это на 6 процентов больше, чем годом ранее. Средняя сумма кредита составила 6 миллионов рублей.

Кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего бизнеса вырос за первый квартал текущего года на 10 процентов, годовой рост составил 23 процента. При этом совокупный портфель кредитов для малого и среднего бизнеса, выданных российскими банками, по данным регулятора, вырос за январь и февраль на 4,1 процента. По прогнозу банка, рост за первый квартал составит 6,2 процента.

—Одним из драйверов роста в первом квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн: за год объем их выдачи увеличился на 80 процентов, — рассказала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка Елена Куроптева. — Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм. В первом квартале этого года таких кредитов было выдано на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Их доля в выдаваемых кредитах составила 43 процента, тогда как в первом квартале прошлого года находилась на уровне 32 процентов. При этом количество клиентов, которые воспользовались кредитом по госпрограмме, выросло в 9,4 раза.

По словам Елены Куроптевой, также клиенты банка охотно пользовались лимитными продуктами — возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами, которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора. При этом клиенты банка пользуются необходимым объемом кредитных средств в рамках одобренного лимита, не переплачивая за всю сумму кредита.

— За 2020 год наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 19 процентов. В этом году мы продолжаем внимательно следить за положением наших клиентов-предпринимателей и постоянно работаем над улучшением продуктов для них, — отметила Елена Куроптева.