Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пупырчатый ажиотаж: безопасны ли набирающие популярность новые игрушки-антистресс
Фото: Вечерняя Москва

Пупырчатый ажиотаж: безопасны ли набирающие популярность новые игрушки-антистресс

Марьяна Шевцова

Общество

В столице у детей и взрослых набирают популярность новые игрушки-антистрессы «Поп-ит», «Симпл-димпл» и «Сквиш». Роспотребнадзор поручил проверить их безопасность.

В ведомстве дали поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей.

«Поп-ит» и «Симп-димпл» представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии пальцем, а «Сквиш» после сжатия принимает прежнюю форму.

— Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами, — уточнили в ведомстве.

Между тем психолог Мария Гроссман считает, что такие игрушки не несут абсолютно никакого вреда здоровью детей, а скорее, наоборот, помогают малышам расслабиться.

— «Поп-ит» и «Симплдимпл» несут позитивный характер, это своего рода игра, вовлекаясь в которую, ребенок успокаивается, — отметила психолог. — Нажимая на эти мягкие пупырышки, дети взаимодействуют с чем-то приятным. Эксперт добавила, что популярность и востребованность этих игр не случайна: через тактильные ощущения дети познают мир.

— Многие взрослые тоже покупают себе игрушки-антистрессы, и это действительно помогает успокоиться в нужный момент, — подчеркнула Мария Гроссман.

А разница в чем?

«Поп-ит» (в переводе с англ.— «лопни это»). Процесс игры можно сравнить с довольно известным лопанием прозрачно-пузырчатой упаковочной пленки с какой-нибудь техники. Правда, пленка одноразовая, а «Поп-ит» можно давить бесконечное число раз, они просто выдавливаются в другую сторону.

«Симпл-димпл» похожая игрушка, но в ней гораздо меньше самих пузырей, да и размер игрушки намного меньше. Ее удобнее носить с собой и надавливать.

«Сквиш» (в переводе с англ. — «мялка»). Могут быть разной формы и размера. Их просто должно быть удобно мять. Бывает трех видов: резиновый, похож на лизуна, вспененный, как губка, и круглый с цветным гелем.

Читайте также: Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору антистресс-игрушек

Роспотребнадзортрендыигрушка-антистресс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Все мнения
О проекте