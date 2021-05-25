Пупырчатый ажиотаж: безопасны ли набирающие популярность новые игрушки-антистресс

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В столице у детей и взрослых набирают популярность новые игрушки-антистрессы «Поп-ит», «Симпл-димпл» и «Сквиш». Роспотребнадзор поручил проверить их безопасность.

В ведомстве дали поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей.

«Поп-ит» и «Симп-димпл» представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии пальцем, а «Сквиш» после сжатия принимает прежнюю форму.

— Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами, — уточнили в ведомстве.

Между тем психолог Мария Гроссман считает, что такие игрушки не несут абсолютно никакого вреда здоровью детей, а скорее, наоборот, помогают малышам расслабиться.

— «Поп-ит» и «Симплдимпл» несут позитивный характер, это своего рода игра, вовлекаясь в которую, ребенок успокаивается, — отметила психолог. — Нажимая на эти мягкие пупырышки, дети взаимодействуют с чем-то приятным. Эксперт добавила, что популярность и востребованность этих игр не случайна: через тактильные ощущения дети познают мир.

— Многие взрослые тоже покупают себе игрушки-антистрессы, и это действительно помогает успокоиться в нужный момент, — подчеркнула Мария Гроссман.

А разница в чем?

«Поп-ит» (в переводе с англ.— «лопни это»). Процесс игры можно сравнить с довольно известным лопанием прозрачно-пузырчатой упаковочной пленки с какой-нибудь техники. Правда, пленка одноразовая, а «Поп-ит» можно давить бесконечное число раз, они просто выдавливаются в другую сторону.

«Симпл-димпл» похожая игрушка, но в ней гораздо меньше самих пузырей, да и размер игрушки намного меньше. Ее удобнее носить с собой и надавливать.

«Сквиш» (в переводе с англ. — «мялка»). Могут быть разной формы и размера. Их просто должно быть удобно мять. Бывает трех видов: резиновый, похож на лизуна, вспененный, как губка, и круглый с цветным гелем.

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