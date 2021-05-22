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Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору антистресс-игрушек
Фото: pixabay.com

Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору антистресс-игрушек

Иван Юминов

Общество

Советы Роспотребнадзора по безопасному выбору антистресс-игрушек являются правильными. Об этом заявила психолог Марианна Абравитова.

— Действительно, очень верные рекомендации. Мы все помним 1990-е годы, когда в страну хлынули китайские игрушки из разных токсичных материалов. Были отравления, у детей возникала аллергия, — приводит слова специалиста ФАН.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору игрушек данного типа. В частности, необходимо изучить маркировку изделия, информацию о материалах и способах ухода, а также срок годности. Кроме того, в ведомстве перечислили основные разновидности антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл, сквиш.

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