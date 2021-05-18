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Роспотребнадзор назвал опасность «черной плесени»
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Роспотребнадзор назвал опасность «черной плесени»

Юлия Павлушова

Здоровье

Как правило, «черная плесень» не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном. Она проявляется как инфекция только в случаях крайне глубокого иммунодефицита. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Уточняется, что инфекционное проявление грибка мукормикоза, то есть «черной плесени», наиболее характерно для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности.

Мукормикоз поражает носоглотку, легкие и глаза человека. Появлялись сообщения о том, что «черная плесень» распространилась в Индии. Также случаи этой болезни зафиксированы и в России.

Вместе с тем мукормикоз распространен практически во всех странах. Он обитает практически во всех объектах внешней среды и проявляется как оппортунистическая инфекция в единичных случаях, пишет РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор назвал главную опасность дамских сумочек.

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