Невролог рассказал, симптомом каких заболеваний является звон в ушах

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Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, симптомом каких заболеваний является звон в ушах. По его словам, гул или шум в ушах может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.

— Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями, — отметил врач.

Врач объяснил, что тиннитус — звон и шум в ушах — может быть связан с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. При наличии сосудистых заболеваний атеросклеротического толка и проблем шейного отдела позвоночника тоже может появляться посторонний шу в ушах.

— Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом, — объяснил Евдокимов в интервью Пятому каналу.

Врач отметил, что еще одной распространенной причиной звона в ушах является сахарный диабет. При появлении симптомов Евдокимов посоветовал в первую очередь измерить артериальное давление, поскольку шум или звон могут проявиться при его повышении или снижении.

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