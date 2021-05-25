Чего ждать от полного лунного затмения 26 мая

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В среду, 26 мая, произойдет полное лунное затмение. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», от чего стоит отказаться в этот период и как себя вести, чтобы избежать неприятностей.

Весенне-летний коридор затмений открывает полное лунное затмение 26 мая в 14:13 по московскому времени. Увидеть его смогут только жители восточной части России. Но это не значит, что оно не повлияет на всех остальных. Затмение пройдет на оси Близнецы — Стрелец, что поставит акцент в ближайшем месяце на темах учебы, мировоззрения, информации, общения, путешествий. Если вы чувствительны к циклам Луны, то знайте, чем вам грозят предстоящие дни: перепадами настроения и бессонницей.

Лунное затмение символизирует завершение какого-то этапа, поэтому в убывающую фазу Луны, которая продлится с 26 мая по 10 июня, вы можете распрощаться с людьми, отыгравшими свою роль в вашей жизни, избавиться от устаревших вещей, найти выход из надоевших ситуаций.

Это лунное затмение довольно напряженное, в нем также участвует Юпитер. Есть риск погрузиться в свои иллюзии и наломать дров. Рецепт проработки: учиться, учиться и еще раз учиться. Читать умную литературу и обсуждать с единомышленниками. Период подходит для избавления от всего ненужного и отжившего.

В этот день возрастает сила стихий — можно загадывать желания, обращаться к высшим силам и строить планы на будущее. Необходимо быть предельно внимательными ко всему происходящему, не верить на слово и проверять все лично. Сами не давайте несбыточных обещаний — мы приближаемся к периоду ошибок и оплошностей. Могут происходить потери документов, посылок и даже людей. Мы сами можем потеряться в потоке многообразной и не всегда адекватной информации.

Возрастает желание учить, давать советы. Активизируются учителя, тренеры, коучи, а вместе с ними — лжеучителя. Появится огромное желание путешествовать, познавать мир и его грани, увлекаться психологией, эзотерикой, магией, выходить за пределы возможностей.

В затмение не рекомендуется устраиваться на новую работу, совершать серьезные приобретения и играть свадьбу. Лучше всего этот день провести в спокойной и размеренной обстановке. По возможности следует отложить деловые встречи и подписание договоров.

26 мая ни в коем случае нельзя:

— перегружать нервную систему, переедать и злоупотреблять спиртным;

— выяснять отношения;

— совершать финансовые операции, делать покупки, проводить сделки, подписывать крупные контракты;

— отправляться в поездки на дальние расстояния.

Что делать можно:

— снижать нагрузку на организм, устраивать разгрузочный день;

— завершать отношения, работу, проекты, дела;

— расставаться с вредными привычками, которые отравляют организм.

Тем, у кого на 26 мая запланированы важные дела, следует опасаться импульсивных решений. У кого праздники — веселитесь на здоровье. Если что-то из этих мероприятий назначено, проявляйте максимальную бдительность, слушайте свою интуицию, не бойтесь отложить или перенести. Положительный настрой — это самое главное.

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