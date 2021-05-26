Специальное меню и контроль: как получить красивый и ровный загар

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Близится открытие пляжного сезона, а некоторые россияне уже загорают на своих дачных участках. Солнечные ванны способны не только поднять настроение, но и благоприятно влияют на иммунитет. А чтобы получить ровный и красивый загар, не навредив своему здоровью, нужно соблюдать несколько правил. Какие продукты стоит обязательно включить в ежедневный рацион, чем защитить кожу от ожогов и как прием витамина D сказывается на загаре, разбиралась «Вечерняя Москва».

Основные правила

Первое правило, о котором стоит помнить прежде чем идти на пляж или планировать дачные дела в солнечную погоду, — загорать в часы солнечной активности запрещено. Самое безопасное время — с 8 до 11 утра и с 15 часов. Об этом «ВМ» рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По ее словам, россияне также не должны забывать про фотозащитные средства. Причем пользоваться ими необходимо каждые два часа, так как время их защиты ограничено.

— Подбирать фотозащитные средства стоит в зависимости от типа кожи, ваших пристрастий и возраста, для детей нужны особые средства. Если вы идете на пляж, то это однозначно высокая степень защиты (SPF 50+). Форм, в которых эти средства выпускаются, достаточно много. Если нет проблем с кожей, то нужно выбирать наиболее комфортное. Приобретать защитное средство лучше в аптеке, а не масс-маркете, — уточнила врач-дерматолог.

Как пояснила Галлямова, фотозащитные средства для кожи делятся на два типа — с химическими и физическими (минеральными) фильтрами. По ее словам, некоторые блогеры в Сети ошибочно утверждают, что средства первого типа вредны. На самом деле это не так, а идеальный вариант — сочетать два вида средств защиты от солнечного ожога, заключила доктор медицинских наук.

Группа риска и плохая альтернатива

Россияне, которым категорически нельзя загорать, обычно имеют различные хронические заболевания. О таком запрете узнают от своего лечащего врача. Также крайне осторожно с солнечными ваннами нужно быть людям с первым фототипом — у них светлые кожа, волосы и глаза, отметила Галлямова. Такие жители России, добавила врач-дерматолог, обычно быстро обгорают, а не загорают.

Еще одна уязвимая группа — дети. Малышам до трех лет не рекомендуется находиться на солнце долгое время, сказала врач-дерматолог. Но если кто-то из россиян захочет, например, поехать в отпуск с маленькими детьми, нужно также запастись фотозащитой для детей. Она продается в аптеках.

Если кто-то из россиян в качестве альтернативы поездке в отпуск или на пляж задумается о солярии, от такой идеи им лучше отказаться. По мнению врача-дерматолога, это опасный вариант.

— Солярий — это очень плохая альтернатива. Весь мир дерматологов борется с ними. У нас, к сожалению, это все бесконтрольно, и вы не знаете, какие там лампы используются. Сильный загар за быстрый срок — это шок для кожи. Есть множество научных статей, которые ретроспективно подтвердили, что те, кто заболел раком кожи, в прошлом активно использовали солярий. Это один из факторов риска, — заверила Галлямова.

Продукты в помощь

Из-за пандемии многим жителям нашей страны прописали длительный прием витамина D. Как объяснила собеседница «ВМ», эти препараты не влияют на загар. Но необходимо следить за уровнем витамина D. По мнению медика, если его достаточно, то можно на летний период прекратить прием этого витамина. Если пониженное количество, то безбоязненно продолжать принимать.

А вот чтобы загар лег красиво и равномерно, в рацион стоит включить определенные фрукты и овощи. Об этом «ВМ» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

— Цветные овощи и фрукты, в которых много пигмента и витаминов, полезны для кожи. Они могут помочь приобрести красивый оттенок. Это морковь, папайя, цитрусовые, яблоки. Больше всего подойдут фрукты и овощи оранжевого цвета. В сутки стоит принимать по 150–300 граммов этих продуктов, но про защитный крем все равно не стоит забывать на отдыхе, — заверила эксперт.

По словам Русаковой, тем, у кого нет проблем со здоровьем, можно есть фрукты и овощи в любом виде. А вот россиянам, имеющим гастриты и язвенные болезни, подойдет только термически обработанный вариант.

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