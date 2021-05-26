Битва томатов: по лунному календарю высаживать рассаду помидоров в грунт можно в конце мая
Ну вот оно и наступило — время высадки рассады томатов в открытый грунт. Сеянцы успели хорошо развиться, а за окном установилась оптимальная температура. Как правильно высадить рассаду, а главное — чем поразить самого себя и соседей, рассказывает биолог Михаил Краснов.
— Сначала — о посадке. Рыхлая богатая земля — залог успеха. Но главное — обеспечить мощным растениям доступ к питанию. Кладите стволы в грядку, оставляя наверху только облиственную часть. Дальше — разберетесь. Теперь — о том, что сажать.
Современные сорта томатов могут и бывалого дачника удивить разнообразием, в первую очередь вкусовым.
Про цвет — молчу: черные, красные, оранжевые, розовые, желтые — сегодня можно купить рассаду каких угодно томатов, и каждый сорт сейчас имеет свою вкусовую «фишку»: будет более или менее сладким, с кислинкой или без оной, иногда — с чуть пряной ноткой, а иногда — с медовой. Поскольку многие стремятся рассаду покупать, а не выращивать, будьте внимательны, выбирая ее: поинтересуйтесь толщиной шкурки, вкусовыми особенностями, тем, салатный это помидор или тот, что идет в заготовки, хорош ли он для сока или сборного овощного салата на зиму. Ну и обращайте внимание на цвет: в огороде должно быть красиво!
Белоснежное величие
Сорт «Белая королева» может поразить любого: у него белая кожица и нежно-розовая мякоть на срезе. Очень вкусные помидоры могут кому-то показаться недозревшими внешне, но к хорошему привыкаешь быстро: молочную спелость с белой кожицей царского овоща не перепутать! Хорош и сорт «Большой пломбир».
Пальчики
Изящные, эффектные, длинненькие — так можно описать томаты из разряда «пальчиков». Изумительный по красоте и вкусу сорт «Итальянские спагетти» отличается лежкостью, а сами «пальчики» дорастают в длину до 13–14 см! Вообще пальчики идеальны для салата — их режут кольцами, это выглядит очень эффектно.
Вот так сливки!
Можем поспорить — издалека вы можете перепутать томаты этого вида с классической сливойвенгеркой. Сорт «Монисто шоколадное» приносит некрупные плоды слегка вытянутой формы размером с мелкую сливу. Очень вкусны и в салате, и как закуска, и в консервах. А еще их можно сушить и вялить. А есть сливовидные помидорки и обычного размера, и их сортов не счесть, один из самых известных — «Де Барао»
Розовые розы
Удивительной красоты цвет в сочетании с красивой формой — таковы томаты «Фламинго». Хотя и другие не хуже ничем: сладкие, с нежной кожицей, красивые в разрезе — с чуть зеленоватыми семенами... Их используют и для салатов, и в консервации, хотя некоторые томатики могут треснуть.
Груши для гномов
Относясь к черри, некоторые сорта современных томатов издалека напоминают грушевое дерево из какого-нибудь волшебного сада гномов. Например, «Медовая капля» — кустики растения увешаны золотисто-желтыми и очень вкусными плодами, по форме соответствующими классической груше.
Пурпурные «овалы»
Один из лучших гибридов для консервирования целых плодов без кожицы — «Инкас F1». На него по форме похожа «Марианна F1» — среднеранний детерминантный гибрид с удлиненно-овальными плодами, которые отличаются плотностью. Хорошо сопротивляется всяким болезням похожий на них по форме «Торквей F1».
Оранжевые шарики
Оранжевые помидоры содержат бета-каротина намного больше, чем остальные группы сортов разного цвета. А вечером кажется, что эти плоды светятся на ветке. Да-да, они напоминают елочные игрушки и выглядят как украшение. Новейший индетерминантный гибрид под немного странным названием «Оранжевый спам» (почему спам?) был создан с учетом всех возможных катаклизмов, которые не исключены и в теплице. Например, он завязывает плодики даже в лютую жару. А «Оранжевый гигант», давний сорт народной селекции, очень хорош в салатах. Это не совсем шарик, его будто приплюснули сверху.
Желтые, как солнце
Среди любителей томатов есть те, кто принципиально предпочитает есть именно желтые «шарики». Правда, они вкусны. Скажем, среднеранний сорт «Хурма» очень сочен и отличается ароматной пикантной кислинкой. Но самое главное — в нем просто рекордное количество каротиноидов. Кстати, среди желтых томатов есть удивительные и необычайные сорта, совсем не шарики — например, «Банановые ноги». Они реально похожи на бананы, эти томаты!
Красные кругляши
Огромные, душистые, идеальные для салата и приготовления соусов — вот они, наши гиганты! Конечно, практически рекордсмен в этом смысле — «Бычье сердце» и его улучшенный вариант — сорт «Багира F1» c округлыми плодами, чуть приплюснутыми сверху. 3–5 плодов весят килограмм! Вкусен и «Сибирский гигант» — его помидоры весят 400–600 граммов, часто — 800, одиночные плоды могут дорастать до 1 кг. Обратите внимание на сорт «Бычий лоб» — он среднеранний, красивый и о-о-очень вкусный.
Или взять «Красный бугай» — название грубоватое, но какие же нежные по вкусу плоды у этого сорта!
На заметку
По времени созревания и по типу роста куста томаты различаются на индетерминантные (высокорослые) или детерминантные (низкорослые). Низкорослые сорта менее требовательны в уходе, но обычно дают меньше плодов. Высокорослые сорта нуждаются в подвязывании, зато и урожайность их в среднем выше.
Черные как ночь
«Черная гроздь» (новый сорт насыщенно-черного цвета) и «Черный принц», давний знакомый, «Бизон», «Черный мавр», «Очи черные» — эти удивительные томаты имеют привычный вкус, но не слишком привычную окраску. Они очень красивы, а в салате производят просто шоковое впечатление. Иметь хотя бы один черный помидор мы вам точно советуем!
Пеструшки
Красно-желтые, желто-зеленые, красно-оранжевые — каких только томатов сейчас нет. Из пестро окрашенных томатов особый интерес вызывает «Джоржия стрик» — крупноплодный сорт, который подходит и для салатов, и для переработки.
Перцевидные красавцы
Издалека и не поймешь, перец это или помидор! Сейчас немало сортов томатов, приносящих именно перцевидные плоды, некоторые вырастают просто огромными — до 15 см в длину и весом по 400 граммов. Например, «Перцевидный розовый» (на самом деле красный) — это просто шедевр и внешне, и на вкус.
Веселые малыши (черри)
Это только кажется, что все маленькие помидорчики на одно «лицо». Нет-нет, они очень разные. Например, «Черри клубничный F1» похож на маленькие клубнички — у него очень своеобразная, оригинальная форма. Есть черри круглые, чуть приплюснутые, вытянутые — в общем, практически какие угодно.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Иваненко, повар:
— Неказистые томаты можно, мелко нарезав, замораживать, чтобы зимой использовать как добавку к щам и борщам и в мясные блюда. Если соберетесь делать томатный сок, добавьте в него, если любите, конечно, сельдерей — получится пикантно и ароматно, да и польза напитка возрастет многократно. А еще советую вам освоить сушку помидоров — получается настоящий изысканный деликатес, который используют и в готовке, и как отдельную пикантную закуску.
ВСЯ ПРАВДА О ДЕРЕВЦЕ
Роскошная крона, полторы тонны томатов за сезон с дерева в высоту до 10 метров — такими сведениями, подкрепленными привлекательными фотографиями, огородников возбуждают каждый сезон.
Но что тут правда или неправда — все, кроме прекрасного фотошопа? — Десятиметровое дерево не вырастить, — уверен биолог Анатолий Скоблов, — а высокий куст, да и то на второй год, получится у вас легко. Но и то внушительных размеров «дерево» достигнет при бешеном питании, идеальных внешних условиях, защите от даже небольшого температурного колебания. Не замахивайтесь на «дерево», растите просто высокорослый томат, разочарований не будет.
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