Битва томатов: по лунному календарю высаживать рассаду помидоров в грунт можно в конце мая

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Ну вот оно и наступило — время высадки рассады томатов в открытый грунт. Сеянцы успели хорошо развиться, а за окном установилась оптимальная температура. Как правильно высадить рассаду, а главное — чем поразить самого себя и соседей, рассказывает биолог Михаил Краснов.

— Сначала — о посадке. Рыхлая богатая земля — залог успеха. Но главное — обеспечить мощным растениям доступ к питанию. Кладите стволы в грядку, оставляя наверху только облиственную часть. Дальше — разберетесь. Теперь — о том, что сажать.

Современные сорта томатов могут и бывалого дачника удивить разнообразием, в первую очередь вкусовым.

Про цвет — молчу: черные, красные, оранжевые, розовые, желтые — сегодня можно купить рассаду каких угодно томатов, и каждый сорт сейчас имеет свою вкусовую «фишку»: будет более или менее сладким, с кислинкой или без оной, иногда — с чуть пряной ноткой, а иногда — с медовой. Поскольку многие стремятся рассаду покупать, а не выращивать, будьте внимательны, выбирая ее: поинтересуйтесь толщиной шкурки, вкусовыми особенностями, тем, салатный это помидор или тот, что идет в заготовки, хорош ли он для сока или сборного овощного салата на зиму. Ну и обращайте внимание на цвет: в огороде должно быть красиво!

Белоснежное величие

Сорт «Белая королева» может поразить любого: у него белая кожица и нежно-розовая мякоть на срезе. Очень вкусные помидоры могут кому-то показаться недозревшими внешне, но к хорошему привыкаешь быстро: молочную спелость с белой кожицей царского овоща не перепутать! Хорош и сорт «Большой пломбир».

Пальчики

Изящные, эффектные, длинненькие — так можно описать томаты из разряда «пальчиков». Изумительный по красоте и вкусу сорт «Итальянские спагетти» отличается лежкостью, а сами «пальчики» дорастают в длину до 13–14 см! Вообще пальчики идеальны для салата — их режут кольцами, это выглядит очень эффектно.

Вот так сливки!

Можем поспорить — издалека вы можете перепутать томаты этого вида с классической сливойвенгеркой. Сорт «Монисто шоколадное» приносит некрупные плоды слегка вытянутой формы размером с мелкую сливу. Очень вкусны и в салате, и как закуска, и в консервах. А еще их можно сушить и вялить. А есть сливовидные помидорки и обычного размера, и их сортов не счесть, один из самых известных — «Де Барао»

Розовые розы

Удивительной красоты цвет в сочетании с красивой формой — таковы томаты «Фламинго». Хотя и другие не хуже ничем: сладкие, с нежной кожицей, красивые в разрезе — с чуть зеленоватыми семенами... Их используют и для салатов, и в консервации, хотя некоторые томатики могут треснуть.

Груши для гномов

Относясь к черри, некоторые сорта современных томатов издалека напоминают грушевое дерево из какого-нибудь волшебного сада гномов. Например, «Медовая капля» — кустики растения увешаны золотисто-желтыми и очень вкусными плодами, по форме соответствующими классической груше.

Пурпурные «овалы»

Один из лучших гибридов для консервирования целых плодов без кожицы — «Инкас F1». На него по форме похожа «Марианна F1» — среднеранний детерминантный гибрид с удлиненно-овальными плодами, которые отличаются плотностью. Хорошо сопротивляется всяким болезням похожий на них по форме «Торквей F1».

Оранжевые шарики

Оранжевые помидоры содержат бета-каротина намного больше, чем остальные группы сортов разного цвета. А вечером кажется, что эти плоды светятся на ветке. Да-да, они напоминают елочные игрушки и выглядят как украшение. Новейший индетерминантный гибрид под немного странным названием «Оранжевый спам» (почему спам?) был создан с учетом всех возможных катаклизмов, которые не исключены и в теплице. Например, он завязывает плодики даже в лютую жару. А «Оранжевый гигант», давний сорт народной селекции, очень хорош в салатах. Это не совсем шарик, его будто приплюснули сверху.

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Желтые, как солнце

Среди любителей томатов есть те, кто принципиально предпочитает есть именно желтые «шарики». Правда, они вкусны. Скажем, среднеранний сорт «Хурма» очень сочен и отличается ароматной пикантной кислинкой. Но самое главное — в нем просто рекордное количество каротиноидов. Кстати, среди желтых томатов есть удивительные и необычайные сорта, совсем не шарики — например, «Банановые ноги». Они реально похожи на бананы, эти томаты!

Красные кругляши

Огромные, душистые, идеальные для салата и приготовления соусов — вот они, наши гиганты! Конечно, практически рекордсмен в этом смысле — «Бычье сердце» и его улучшенный вариант — сорт «Багира F1» c округлыми плодами, чуть приплюснутыми сверху. 3–5 плодов весят килограмм! Вкусен и «Сибирский гигант» — его помидоры весят 400–600 граммов, часто — 800, одиночные плоды могут дорастать до 1 кг. Обратите внимание на сорт «Бычий лоб» — он среднеранний, красивый и о-о-очень вкусный.

Или взять «Красный бугай» — название грубоватое, но какие же нежные по вкусу плоды у этого сорта!

На заметку

По времени созревания и по типу роста куста томаты различаются на индетерминантные (высокорослые) или детерминантные (низкорослые). Низкорослые сорта менее требовательны в уходе, но обычно дают меньше плодов. Высокорослые сорта нуждаются в подвязывании, зато и урожайность их в среднем выше.

Черные как ночь

«Черная гроздь» (новый сорт насыщенно-черного цвета) и «Черный принц», давний знакомый, «Бизон», «Черный мавр», «Очи черные» — эти удивительные томаты имеют привычный вкус, но не слишком привычную окраску. Они очень красивы, а в салате производят просто шоковое впечатление. Иметь хотя бы один черный помидор мы вам точно советуем!

Пеструшки

Красно-желтые, желто-зеленые, красно-оранжевые — каких только томатов сейчас нет. Из пестро окрашенных томатов особый интерес вызывает «Джоржия стрик» — крупноплодный сорт, который подходит и для салатов, и для переработки.

Перцевидные красавцы

Издалека и не поймешь, перец это или помидор! Сейчас немало сортов томатов, приносящих именно перцевидные плоды, некоторые вырастают просто огромными — до 15 см в длину и весом по 400 граммов. Например, «Перцевидный розовый» (на самом деле красный) — это просто шедевр и внешне, и на вкус.

Веселые малыши (черри)

Это только кажется, что все маленькие помидорчики на одно «лицо». Нет-нет, они очень разные. Например, «Черри клубничный F1» похож на маленькие клубнички — у него очень своеобразная, оригинальная форма. Есть черри круглые, чуть приплюснутые, вытянутые — в общем, практически какие угодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Неказистые томаты можно, мелко нарезав, замораживать, чтобы зимой использовать как добавку к щам и борщам и в мясные блюда. Если соберетесь делать томатный сок, добавьте в него, если любите, конечно, сельдерей — получится пикантно и ароматно, да и польза напитка возрастет многократно. А еще советую вам освоить сушку помидоров — получается настоящий изысканный деликатес, который используют и в готовке, и как отдельную пикантную закуску.

ВСЯ ПРАВДА О ДЕРЕВЦЕ

Роскошная крона, полторы тонны томатов за сезон с дерева в высоту до 10 метров — такими сведениями, подкрепленными привлекательными фотографиями, огородников возбуждают каждый сезон.

Но что тут правда или неправда — все, кроме прекрасного фотошопа? — Десятиметровое дерево не вырастить, — уверен биолог Анатолий Скоблов, — а высокий куст, да и то на второй год, получится у вас легко. Но и то внушительных размеров «дерево» достигнет при бешеном питании, идеальных внешних условиях, защите от даже небольшого температурного колебания. Не замахивайтесь на «дерево», растите просто высокорослый томат, разочарований не будет.

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