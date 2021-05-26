Как сделать почву плодородной: помогут домашние черви

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Огородные работы в самом разгаре. Теплая погода увлекла жителей столицы на дачи. Кто копает грядки ,кто сажает цветы, кто газоном занимается. Общее у них одно – для всего этого требуется плодородная почва.

Как сделать почву плодородной, озеленить свой участок, а также решить еще одну важную задачу — минимизировать количество пищевых отходов дома, рассказала активист-эколог Валерия Букина. По ее словам, в этом нам помогут… домашние черви.

Первые шаги

В условиях городской квартиры можно создать вермиферму (от латинского vermi — червь) для компостных червей, которые будут поедать пищевые отходы, превращая их в качественное удобрение — биогумус, который вы сможете использовать для своих посадок.

Для начала вам нужно купить готовый вермикомпостер или сделать его самостоятельно из пластикового ящика. Прежде чем поселить туда червей, в нем необходимо проделать дырочки для воздуха. «Питомцев» можно заказать в интернете. Вам понадобятся калифорнийские черви или владимирские «старатели».

Преображение земли

Едят черви любые растительные отходы — остатки овощей и фруктов, семечки, чайную заварку. В день черви съедают до половины собственного веса. То есть если у вас полкило червей, то с их помощью вы сможете утилизировать 200 граммов пищевых отходов ежедневно.

— Черви создают биогумус, в котором живут различные бактерии и грибки. Его можно использовать для высадки растений, но помните, что это концентрат азота, и его обязательно нужно перемешивать с обычной почвой. Затем биогумус слабой концентрации можно положить на дачные грядки или высыпать на газон рядом с домом. Это будет отличной подкормкой для почвы, — говорит Валерия Букина.

Идея использовать биогумус от червей для высадки растений пришла Валерии в 2011 году, когда она работала воспитателем в детском саду. Она посмотрела, сколько пищевых отходов оставляют после себя дети, и поняла — нужно что-то с этим делать. Так в учреждении появился компостер с червями.

— Мы подкармливали «питомцев» остатками еды и выносили компост на участок, на котором лет сорок ничего не росло. И к нашему удивлению, на этом месте стали появляться ростки деревьев, огромное количество трав, цветов. У нас получилось возродить неплодородную почву путем компостирования, — рассказывает Валерия.

Вермифермерство в детских садах и школах, по словам Букиной, еще и отличный метод воспитания малышей. Ухаживая за такими питомцами, дети начинают ответственно относиться к окружающей среде и переработке отходов. Однако домашняя вермиферма лишь капля в море, которая не решит глобальных экологических проблем.

— Необходимо масштабировать этот процесс на государственном уровне, — считает Валерия Букина. — Ведь если с одной квартиры получается до статочно биогумуса, чтобы вырастить грядки на даче, представьте, что будет, если весь мегаполис станет превращать органические отходы в плодородную почву. Тогда земля станет здоровой, продукты — экологически чистыми, а потребность в химических удобрениях в сельском хозяйстве заметно снизится.

Все проще, чем кажется

Валерия Букина занимается своей вермифермой уже год. По ее словам, ухаживать за такими питомцами совсем несложно. Куда проще, чем пишут в интернете.

— Черви — это живой природный организм, который прекрасно выживает в естественных условиях без всякого участия человека, — говорит Валерия Букина. — Мои черви — моноеды, которые питаются только шкурками от бананов. Я могу уехать в командировку и оставить их на несколько недель без еды. Поэтому могу с уверенностью утверждать, что содержать вермиферму совсем несложно даже в условиях мегаполиса и присущего ему бешеного ритма.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В США основоположником вермикультивирования считают Томаса Джейсона Баррета (1884–1975). Врач-хирург по образованию, он увлекался ботаникой и биологией. В 1936 году создал в Калифорнии ферму Earthmaster Farms, где и развивал технологию увеличения плодородия почвы за счет широкого использования дождевых червей. В СССР и России пионером вермитехнологии стал доктор медицинских наук Анатолий Игонин (1925–2005). Автор трех книг и 83 научных работ, он вывел новую породу червей— «старатель». О трудах Баррета Игонин узнал только в 90-х, после падения «железного занавеса».

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