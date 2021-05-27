Как с полетами на Марс: когда Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю

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Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только тогда, когда будет создан ряд безболезненных условий для экономики и общества, в процессе эволюции. А принуждать россиян к четырехдневке законом нельзя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

Ранее «ВМ» писала, что Министерство труда и социальной защиты рассмотрит предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю, если оно поступит, как и любые другие инициативы.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пандемия коронавируса уже подтолкнула общество к тому, что появились сотрудники, которые используют новые форматы взаимодействия с работодателем в виде удаленной или смешанной занятости.

— Таким образом распределяется нагрузка, не теряются доходы, не понижается производительность труда. Меньше работают исключительно исходя из принципа оптимизации, что выгодно и работнику, и работодателю в данном случае, — отметил Нилов.

По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть исключительно синергетический, эволюционный, а не революционный. Однако, когда общество будет готово к работе в новом формате, депутат пока затрудняется ответить. Но он уверен в том, что для четырехдневки нужны условия, согласно которым не понижалась бы производительность труда, не порождалась безработица, не закрывались производства из-за нерентабельности. Человеческий труд заменяли бы роботы, машины, системы искусственного интеллекта, а новые методы работы и управления для оптимизации процесса использовались бы исключительно на взаимовыгодных условиях.

— Ничего «навязывать не нужно», все должно идти своим чередом. Все равно будут сферы, где не получится перейти на четырехдневку, все равно будут сотрудники, которые не смогут перейти на такой формат работы. Самое главное во всем этом процессе — чтобы люди не теряли в заработной плате, особенно касается тех, кто работает сдельно, — отмечает Нилов.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев против четырехдневной рабочей недели. По крайней мере, в настоящее время.

— Я считаю, что вводить не нужно, что это плохая мера. Даже если она формально объясняется благими пожеланиями, но фактически приведет к снижению доходов людей, — рассказывает эксперт.

По его словам, доходы населения упадут, потому что сотрудники, которые отработали четыре дня вместо пяти, не принесут того объема продукции, который они делают за обычную трудовую неделю сегодня. Особенно это касается работников коммерческих компаний.

— Очень плохая идея. Она ухудшит экономическую ситуацию, кроме того, ухудшит ситуацию социальную. Люди станут меньше получать, социальная напряженность начнет возрастать. Когда человек занят делом, это его включает в позитивную деятельность. Когда появляется больше свободного времени, бог знает, как он его будет проводить, — добавляет эксперт.

Однако он не исключает возможности перехода на четырехдневку в будущем. Только когда это случится, непонятно. Но Григорьев уверен в том, что для сокращения рабочих дней на неделе необходимо изменение социальных условий и увеличение экономического продукта. Эксперт считает, что говорить о четырехдневке лучше тогда, когда за счет автоматизации и роботизации появится возможность обеспечить людям больший досуг.

— Но сейчас это гибрид популизма и желания снизить оплату труда. Я бы не стал делать прогнозов, когда нужно будет вводить четырехдневку. Когда я был школьником, все советские дети мечтали стать космонавтами. И мы все были искренне уверены, что в этом году мы высадимся на Марсе, но как видите... И когда это произойдет, одному богу ведомо, — заключает Григорьев.

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