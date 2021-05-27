Минтруд сообщил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Любые инициативы, которые поступают в Министерство труда и социальной защиты, рассматриваются, это будет касаться и предложения перейти на четырехдневную рабочую неделю, если оно поступит. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в четверг, 27 мая.

— Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать, — пояснил глава министерства.

При этом Антон Котяков не стал комментировать само предложение. Он подчеркнул, что готовность министерства рассмотреть инициативу не значит, что оно с ним согласно, сообщает РИА Новости.

В конце апреля 2021 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю является перспективной. По его словам, постепенное движение к сокращению рабочего времени является разумным решением.

В начале мая зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил сокращение рабочей недели в России.

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