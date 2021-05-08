Сенатор Рязанский допустил сокращение рабочей недели в РФ

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Рабочая неделя для некоторых категорий россиян может сократиться на несколько часов в обозримом будущем. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена, — цитирует сенатора URA.RU.

Однако Рязанский подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ждать полного перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Он отметил, что число рабочих часов может сократиться лишь для отдельных категорий граждан, к которым он отнес воспитывающих детей женщин.

Напомним, летом 2019 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что технологический прогресс приводит не только к сокращению рабочих мест. Его положительным фактором является уменьшение затрачиваемого на работу времени. Спустя несколько месяцев Министерство труда России направило в кабмин доклад о возможности введения на территории нашей страны четырехдневной рабочей недели.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин.

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