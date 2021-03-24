Омбудсмен Москвы рассказала о реакции граждан на идею о четырехдневке для женщин

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Многие женщины в России поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила в интервью «Вечерней Москве».

11 марта Потяева выразила мнение, что четырехдневка серьезно помогла бы представительницам прекрасного пола, поскольку именно им зачастую приходится совмещать работу с бытовыми заботами по дому. В этой связи омбудсмен поддержала инициативу.

В разговоре с «ВМ» Потяева подчеркнула, что после этих слов ей пришло множество положительных откликов от женщин, а также последовало несколько реакций от мужчин и женщин, которые восприняли идею в штыки и посчитали ее дискриминационной, причем сразу по отношению к обоим полам. В этой связи собеседница издания уточнила, что не призывает переводить россиянок на четырехдневку, но лишь одобряет идею.

По словам омбудсмена, такому сложному решению сначала должна предшествовать масштабная дискуссия, в ходе которой будут учтены все аргументы за и против. Не исключено, говорит Потяева, что сокращение рабочей недели на один день стоило бы распространить вообще на всех граждан вне зависимости от их гендера.

— Поймите, когда я проводила заседание (круглый стол «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» — прим. «ВМ»), мне задали этот вопрос. Я, конечно, сделала акцент на женщинах, но я не говорю, что четырехдневку нужно ввести сегодня–завтра. Я понимаю, что мужское здоровье, как и женское, тоже нуждается в серьезной поддержке государства. Поэтому действительно, может быть, правильно будет подумать о четырехдневке для всех. Тем не менее у меня все же этот вопрос больше связан с женщинами, поскольку нагрузки на них очень большие, — пояснила Потяева.

Она добавила, что аппарат уполномоченного продолжит мониторить эту ситуацию, особенно реакцию горожан в рамках данной идеи.

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