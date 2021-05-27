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Печенье «Топленое молоко» оказалось безопасным. Но без молока
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Печенье «Топленое молоко» оказалось безопасным. Но без молока

Никита Миронов  

Общество

Росконтроль проверил печенье «Топленое молоко» популярных брендов: «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Каскад», «Коровка / Рот Фронт», «Ваш выбор», кондитерская фабрика «Акконд» и «Лифляндия / Мечта Бисквитки».

Сюрпризы начались сразу. Название «топленое молоко» не только указывает на характерный вкус, но и дает основание полагать, что в составе печенья действительно есть молочные компоненты. Но в реальности это не так.

— В составе печенья «Каскад», «Любятово», «Кондитерские изделия Морозова», «Ваш выбор» и «Лифляндия» молочные компоненты в составе указаны, но на самом деле, по результатам исследования жирнокислотного состава жировой фазы отсутствуют или содержатся в крайне незначительном количестве, — рассказывает ведущий эксперт Экспертного центра Росконтроля Анна Плахотник.

В «Коровке», по словам Анны, молоко не заявлено. В списке есть только молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира и ароматизатор.

— Печенье кондитерской фабрики «Акконд» заявлено как продукт «со вкусом топленого молока», но молочные компоненты не указаны в составе и в реальности отсутствуют, — пояснила эксперт. — Соответственно, названия всех этих продуктов могут вводить покупателей в заблуждение относительно того, из чего сделано печенье, а также относительно присутствия молока в составе.

Остальные показатели, впрочем, экспертов порадовали больше.

— Мы проверили такую важную характеристику печенья, как намокаемость. Ведь многие любят обмакивать печенье в чай, — рассказывает Анна Плахотник. — Эксперты рассчитывали отношение массы печенья, впитавшего воду, к массе печенья до погружения в воду и выразили его в процентах. Чем выше намокаемость, тем лучше. Кстати, для «топленого молока» она должна быть не меньше 180 процентов.

Как выяснилось, все проверенные образцы вписываются в норматив. При этом печенье кондитерской фабрики «Акконд» едва-едва, а рекордсменом стал «Каскад»: намокает лучше всего! Кстати, все печенье оказалось безопасным. Так, например, микробиологические показатели оказались в норме.

Что касается внешнего вида и вкуса печенья, то экспертов устроили все образцы. Они плоской формы, без вмятин и вздутий и поврежденных краев. Поверхность гладкая, с отчетливым и не расплывшимся оттиском. Все печенье пористое, с равномерной структурой. Вкус — выраженный, характерный для заявленных в составе компонентов и печенья «топленое молоко» в целом. В нем нет никаких посторонних привкусов и запахов.

— Все образцы могут быть рекомендованы к покупке. Они качественные и безопасные. Однако, вопреки названию, в них нет молочных компонентов, — предупредила Анна Плахотник.

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#печеньеРосконтрольпродукты питания
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