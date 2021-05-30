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Переезд по программе реновации начался без спешки
Евгений Попов (слева) общается с семьей Подвигиных, которые переедут по программе реновации / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

Переезд по программе реновации начался без спешки

Альфия Камилова

Общество

Жители аварийных домов в районе Филевский парк переезжают в новые дома по программе реновации на три года раньше установленного срока. В этом им помог тележурналист и общественный деятель Евгений Попов, который встретился с москвичами накануне выходных, 28 мая.

Среди счастливчиков оказались и супруги Евгений и Инна Подвигины. Получив приглашение на осмотр новой квартиры, они не сразу поверили в случившееся.

— Нам уже не раз обещали переселение, но все никак не получалось. Поэтому были уверены, что переедем не раньше 2023 года. И только когда мы уже осмотрели нашу новую большую квартиру, поняли, что вот оно, счастье!

Как рассказал Евгений Попов, в новые квартиры участники программы реновации Филевского парка переедут до конца этого года.

Напомним, что этой весной жители аварийных домов на улицах Новозаводской и Заречной обратились к Евгению Попову с просьбой посодействовать и ускорить их переезд в новые дома. Тележурналист и общественный деятель поддержал горожан.

— Это наша общая победа! — обратился он к новоселам. — Наше с вами предложение не дожидаться, когда будут сданы в эксплуатацию все квартиры, а начать заселение прямо сейчас, было одобрено в штабе мэра столицы. Внимательно, без спешки выбирайте новое жилье.

ДОСЬЕ

Евгений Георгиевич Попов родился 11 сентября 1978 года во Владивостоке. В 2000 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета.

После переезда в Москву работал телевизионным кореспондентом в России, на Украине и в США. С 2016 года — ведущий социально-политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» в паре с супругой Ольгой Скабеевой.

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