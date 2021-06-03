Изюм оказался сладким, но мелким: у части ягод — посторонний привкус

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Росконтроль проверил качество светлого изюма брендов «ФруктОрешки», Fine Life, «Дары природы», «Солнце Востока», «АРКАДА», «Д»/«Дикси» и «Маркет»/«Перекресток») стоимостью от 340 до 1045 рублей за килограмм.

Изюм — это и перекус, и сладость, и весьма популярный ингредиент для выпечки. Правда, не нужно думать, что это полностью натуральный продукт.

— Светлый сушеный виноград, согласно ГОСТу, могут подвергать предварительной обработке щелочью — для ускорения процесса сушки. А еще — дополнительной сульфитации (обработке диоксидом серы) — для получения золотистого цвета, — пояснила главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Согласно маркировке, изюм «ФруктОрешки», Fine Life, «Дары природы», «Солнце Востока», «АРКАДА», «Д»/«Дикси» содержит диоксид серы. Этот консервант призван продлить срок годности продукта за счет подавления микроорганизмов и плесневых грибов. Кстати, по некоторым данным, он разрушает незаменимый для человека витамин В1. Единственный изюм, в котором, как уверяет упаковка, отсутствуют консерванты — это «Маркет»/«Перекресток». И действительно, диоксида серы в нем не нашли. Так же, как и других консервантов — сорбиновой и бензойной кислот.

Весь проверенный изюм оказался безопасным.

— Ни в одной из упаковок не найдены дрожжи, плесень, насекомые-вредители, загнившие или пораженные вредителями ягоды, — пояснила Ирина Аркатова. — Токсичные элементы — свинец, кадмий, ртуть и мышьяк — не обнаружены.

А вот качественным оказался не весь проверенный изюм.

— Образец Fine Life по содержанию тощих и недоразвитых ягод не соответствует требованиям ГОСТа, — пояснила Ирина Аркатова. — Таких ягод у продукта больше всего — почти 10 процентов — по сравнению с другими участниками тестирования. Также в этом продукте наибольшее количество механически поврежденных ягод — около 7 процентов.

Изюм «Д»/«Дикси», по словам эксперта, не соответствует требованиям ГОСТа для изюма светлого по содержанию тощих и недоразвитых ягод. Их достаточно много — 8 процентов, еще упаковка содержит около 5 процентов механически поврежденных ягод. Все ягоды сравнительно мелкие, по массе 100 ягод этот показатель ниже, чем для изюма светлого второго сорта.

— У изюма «АРКАДА», как и у всей проверенной продукции, вкус сладкий. Однако присутствует посторонний привкус. Помимо этого, эксперты обнаружили посторонний запах, — пояснила Ирина Аркатова. — Это стало поводом для занесения продукта в список товаров с замечаниями. Все остальные протестированные образцы, несмотря на отдельные недостатки, рекомендованы к покупке.

Впрочем, окончательный выбор всегда за покупателем.

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